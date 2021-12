Umzug und Neueinstellung Loys baut Vertrieb in Frankfurt aus

Die Frankfurter Niederlassung der Oldenburger Investmentboutique Loys gewinnt an zentraler Bedeutung. Nach dem Umzug des Portfoliomanagementteams in die deutsche Finanzmetropole vor drei Jahren, sollen nun auch der Vertrieb und die Vertriebskoordination in Frankfurt einen Schwerpunkt finden.

Raphael Riemann, der bislang bei Loys Hauptansprechpartner für das institutionelle Kundengeschäft war, wird sich zukünftig zusätzlich der Vertriebskoordination widmen und den Ausbau des Vertriebsteams in Frankfurt vorantreiben.

Der erste Neuzugang ist Matthias Gindert. Der ehemalige Vertriebsdirektor bei der Luxemburger Attrax soll bei Loys vor allem die Betreuung der Verbundbanken unterstützen.