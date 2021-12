UN-Klimareport Menschheit riskiert unumkehrbare Umweltschäden

Ohne die schnellere Reduzierung klimaschädlicher fossiler Abgase riskiert die Menschheit bis zum Ende dieses Jahrhunderts unumkehrbare Umweltschäden. Das ist das Fazit einer bislang unveröffentlichten Version des jüngsten Klimaberichts der Vereinten Nationen, der am Mittwoch Bloomberg News vorab vorlag. Demnach betrifft die Klimaerwärmung bereits jetzt “sämtliche Kontinente und alle Ozeane”. Die weitere Emission von Treibhausgasen erhöhe die Wahrscheinlichkeit schwerer, tiefgreifender und nicht rückgängig zu machender Folgen für die Menschen und die Ökosysteme.Ohne eine weitgehende Reduzierung von Treibhausgasen, und selbst mit Anpassungsmaßnahmen, sei global mit schwersten Folgen zu rechnen. Bei der Studie handelt es sich um das wichtigste Dokument der Vereinten Nationen über den Klimawandel.Die 127-seitige Zusammenfassung hunderter Einzelstudien richtet sich insbesondere an Regierungen und Parlamentarier rund um den Globus und erhebt einen hohen wissenschaftlichen Anspruch.Der Klimabericht ist Teil der Bestrebungen von insgesamt 190 Ländern zur Reduzierung klimaschädlicher Abgase. Der Entwurf wurde Bloomberg zugänglich gemacht von einer Person, die offiziell Zugang zu den Daten besitzt, aber nicht näher benannt werden wollte.Das Dokument ist noch nicht veröffentlicht. Es soll der Öffentlichkeit offiziell am 2. November in Kopenhagen vorgelegt werden und wird bis dahin noch von Regierungsvertretern weltweit bearbeitet, hieß es.Eine Erderwärmung von 2,5 Grad Celsius über das Niveau der vorindustriellen Phase hinaus könne 2 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung kosten, hieß es in dem Entwurf zum Klimabericht.Bislang in dieser Richtung angestellte Berechnungen seien “nicht komplett”, hieß es, und sie könnten nur mit Einschränkungen gelten. Seit 1880 hat sich dem Entwurf zufolge die Temperatur um 0,85 Grad Celsius erhöht.