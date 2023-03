Teilen

UN-Konferenz in New York Wie die Welt gegen die Wasserkrise vorgehen will

Trockenheit und Umweltverschmutzung sorgen an vielen Orten der Welt für Wasserknappheit. Um die Krise zu bekämpfen, wurde beim UN-Wassergipfel in New York ein umfangreicher Aktionsplan beschlossen. Was die Initiativen für Investoren bedeuten, erläutert Elena Tedesco, Portfoliomanagerin bei Vontobel Asset Management.