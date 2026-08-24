Rund 810 Millionen Euro mehr Provisionsertrag in nur einem Jahr – so viel legte die Branche der unabhängigen Vermögensverwalter (uVV) 2024 zu. Laut dem PBF Monitor 2026 der Beratungsgesellschaft Proboutiquenfonds stiegen die Netto-Provisionserträge der banken- und versicherungsunabhängigen Häuser in dem Jahr um 45,8 Prozent auf 2,578 Milliarden Euro. Erstmals knackten sie damit die bisherige Bestmarke von 2021 (2,443 Milliarden Euro).
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