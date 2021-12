Und dann kam der Tod Warum Niedrigzinsen auch den Hinterbliebenen-Schutz bedrohen

Seit 2006 ging der Besitz von Kapitallebensversicherungen von 41 auf 32 Prozent zurück. Der Grund: Die niedrigen Zinsen machen das ProduktDas hat eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts You Gov ergeben.Der Rückgang an Sparverträgen hat eine zusätzliche Nebenwirkung, denn Kapitallebenspolicen sind oft mit einem Todesfallschutz kombiniert. „Auf den Risikoschutz für Hinterbliebene sollte dennoch nicht verzichtet werden. Das Thema darf daher in Beratungsgesprächen nicht fehlen“, betont You-Gov-Vorstand Oliver Gaedeke.Sechs von zehn neuen Risikoleben-Kunden haben eigene Kinder, mit denen sie zusammen leben. Zudem haben Neukunden ein überdurchschnittliches monatliches Haushaltsnettoeinkommen. Nichtsdestotrotz sindgefragt. So suchen 54 Prozent der Interessenten verstärkt bei kostengünstigen Versicherern.Zum Thema Risikoleben befragte You Gov zirka 348 Personen. Die Studie führte das Institut in den Jahren 2006 bis 2014 durch.