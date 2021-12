Unerfüllte Beraterwünsche Absolute Return? Bitte die Kirche im Dorf lassen

Aktuell sollen Absolute-Return-Strategien anscheinend gerade leisten, was klassische Multi-Asset-Fonds zuletzt schuldig blieben: stabile Erträge bei niedrigen Kursschwankungen. Einmal mehr entsteht dabei leider vielfach der Eindruck, es gäbe systematisch erzielbare risikolose Erträge in liquiden Anlageformen.Gab es in den vergangenen Jahrzehnten nicht genug Marktphasen und Produkte, die vom Gegenteil zeugen? Hat sich obendrein nicht deutlich genug erwiesen, dass alternative Investmentstrategien oftmals in Publikumsfonds mit unangemessen hohen, die Renditen kannibalisierenden Kostenstrukturen belastet werden?Anbieter, Berater und Medien sind gut beraten, die sprichwörtliche Kirche im Dorf zu lassen und Erwartungen realistisch zu managen. Je besser ihnen das gelingt, umso länger könnten alle Beteiligten diesmal ihre Freude an den aus dem Absolute-Return-Trend erwachsenden Geschäften haben.