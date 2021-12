Unfall, Pflege & Co. Arag überarbeitet komplette Produktpalette

Über alle Sparten hinweg hat Arag bestehende Produkte aufgehübscht oder ganz neue auf den Markt gebracht. Alle Infos zu allen neuen und überarbeiteten Produkten gibt es hier Neu ist der Arag Existenz-Schutz, der insbesondere für Nicht-Berufstätige, Selbstständige und junge Familien gedacht ist. Die vereinbarte Rente bekommen Versicherte, wenn sie nach einem Unfall zu mindestens 50 Prozent invalide sind sowie bei schweren Organschäden, einer Krebserkrankung, einer Pflegebedürftigkeit (ab Pflegestufe 1) oder dem Verlust wichtiger Grundfähigkeiten wie zum Beispiel Sehen oder Gehen.Das Produkt lässt sich auf den einzelnen Kunden zuschneiden. So kann bei Abschluss der Police zwischen einer Rentenzahlung bis zum 67. Lebensjahr und einer lebenslangen Rente gewählt werden. Eine jährliche Dynamik ist möglich, ebenso wie das Anpassen der Leistung ohne neue Gesundheitsprüfung an neue Lebensumstände. Wenn der Versicherungsnehmer zum Beispiel heiratet oder ein Kind geboren wird, ermöglicht die Nachversicherungsgarantie eine Erhöhung der Rente um bis zu 50 Prozent.In der Pflegeversicherung hat die Arag Krankenversicherung ebenfalls neue Produkte auf den Markt gebracht: Die Arag FörderPflege ist der staatlich geförderte Pflege-Bahr des Versicherers und richtet sich eher an Pflege-Einsteiger. Die Arag IndividualPflege soll darüber hinaus Versorgungslücken schließen."Der Kunde mit seinen Bedürfnissen steht bei der Arag IndividualPflege immer im Mittelpunkt“, sagt Roland Schäfer, Vorstand Produktentwicklung, Versicherungstechnik und Vertrieb der Arag Krankenversicherung. „So kann er für jede Pflegestufe die Höhe der monatlichen Leistungen festlegen. Ferner wird der Kunde im Pflegefall von der Beitragszahlung befreit und erhält eine zeitlich unbegrenzte Dynamik.“Ein weiterer Baustein: Bei erstmaliger Einstufung in eine Pflegestufe zahlt die Arag den 60-Fachen Tagessatz als Einmalbetrag für erste ungeplante Ausgaben wie den Wohnungsumbau.Die neue Arag Risikolebensversicherung bietet eine vorgezogene Todesfallleistung: Wird der Kunde mit der Diagnose einer unheilbaren, fortschreitenden Krankheit konfrontiert, erhält er die vereinbarte Versicherungssumme bereits zu Lebzeiten ausgezahlt.