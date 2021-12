Unfallversicherung: Universa Top-Aktiv

[email protected]

Als Unfall gilt, wie in der Branche üblich, „ein plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis“, das eine unfreiwillige Gesundheitsschädigung hervorruft. Darüber hinaus sind Universa-Kunden in der Komfort-Variante unter anderem aber auch bei Infektionen durch Tiere, Schäden durch hohe Kraftanstrengung, Vergiftungen durch feste und flüssige Stoffe sowie bei Unfällen nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall abgesichert. Die Exklusiv-Variante sichert darüber hinaus noch Fälle wie Impfschäden, Sonnenstich und Verletzungen nach einer Keilerei ab.Die Invaliditätsgrade in der Komfort-Variante entsprechen den Musterbedingungen des Branchenverbands GDV. Die Exklusiv-Deckung sieht höhere Beeinträchtigungsgrade vor. Beim Verlust des großen Zehs sind danach zum Beispiel 12 Prozent der Versicherungssumme fällig, während die Komfort-Variante 5 Prozent vorsieht. Auch die inneren Werte spielen in der erweiterten Deckung eine Rolle: Der Verlust eines Lungenflügels entspricht beispielsweise einer Invalidität von 40 Prozent, bei einer Niere sind es 20 Prozent.Bei unfallbedingten kosmetischen Operationen sind bei den Nürnbergern nicht nur sichtbare Beißer wie Schneide- oder Eckzähne versichert, der Schutz greift für das gesamte Gebiss. Bergungskosten sind bis 25.000 Euro in der Komfort- und bis 50.000 Euro in der Exklusiv-Variante inklusive. Fällt ein Versicherter ins Koma, gibt es bis zu 5.475 Euro Koma-Geld.Die Jahresprämie für die Unfallversicherung der Universa liegt für Erwachsene bei mindestens 35 Euro.Stefan TaschnerTelefon 0911 5307 1698