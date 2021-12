Unfallversicherung: Volkswohl Bund Unfall Easy

[email protected]

Neben der üblichen Unfalldefinition (siehe Produktporträt Universa) zahlt der Versicherer auch bei Sonnenbränden und -stichen sowie Erfrierungen durch einen Unfall. Terrorrisiken sind in den drei Varianten Basis, Komfort und Komfort-Plus ebenfalls abgedeckt, ebenso Unfälle, die nach Alkoholkonsum passieren – die Grenze liegt bei 1,1 Promille – oder nach falscher Medikamenteneinnahme. Ab der Komfort-Deckung gilt auch ein Unfall durch Übermüdung oder nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall als Versicherungsfall. Geleistet wird auch bei Zeckenbissen. In der Komfort-Plus-Linie gibt es auch Geld bei Nahrungsmittelvergiftungen, Leistenbruch und allergischen Reaktionen durch Insektenbisse.Die Invaliditätsgrade entsprechen in der Basis-Variante denen des Versicherungs-Branchenverbands GDV. Allerdings sind bei der Unfallversicherung des Volkswohl Bunds bereits in der Basis-Absicherung die inneren Organe Niere (beim Verlust einer Niere 20 Prozent Beeinträchtigung, bei beiden sind es 100 Prozent) und Milz (10 Prozent) mit abgedeckt. Bei der Komfort- und Komfort-Plus-Variante sind auch Lungenflügel (50 Prozent) versichert. In allen drei Varianten erkennt der Versicherer auch eine Beeinträchtigung an, wenn die Stimme des Kunden verloren geht.Wer nach einem Unfall psychologische Hilfe braucht, bekommt beim Volkswohl Bund die Kosten für die Betreuung erstattet. Der Versicherer springt unter anderem auch bei Umbauten in der Wohnung mit bis zu 30.000 Euro ein, bei besonderen Heilbehandlungen gibt es bis zu 15.000 Euro, bei notwendigen Prothesen 25.000 Euro. Nach einem unfallbedingten Knochenbruch zahlt der Volkswohl Bund ein sogenanntes Gipsgeld, also Schmerzensgeld, von bis zu 1.200 Euro.Unfall Easy ist für Erwachsene ab einem Jahresbeitrag von 40 Euro zu haben.Volkswohl Bund MarketingabteilungTelefon 0231 5433 446