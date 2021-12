Svetlana Kerschner 30.10.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Soros schuld an der Flüchtlingskrise

Wer ist schuld an der Flüchtlingskrise? IS, das Assad-Regime, die USA, Russland, Länder, die Waffen an Syrien verkaufen? Nein, meint Viktor Orbán. Denn Ungarns Ministerpräsident hat den wahren Schuldigen ausgemacht - es ist der Starinvestor, Hedgefonds-Manager und Philanthrop George Soros.