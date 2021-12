Constance Riede 03.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Ungeliebte Reform Studie zum LVRG: Makler fürchten um ihre Existenz

Denken Vermittler an das LVRG, bekommen sie schlechte Laune. Manche fürchten sogar um ihre Existenz. Die Vertriebsstimmung sei so schlecht wie noch nie, so das Urteil einer Trend-Studie.