Uni Immo Deutschland kauft im Norden

Es grenzt direkt an das Einkaufszentrum Mercado an, das der Fonds bereits im Sommer vergangenen Jahres erworben hatte. Die Immobilie liegt direkt an einer Fußgängerzone und wurde Ende 2008 fertig gestellt. Projektentwickler ist Pirelli Real Estate. Rund 80 Prozent der 10.600 Quadratmetern Mietfläche sind an an Einzelhandelsketten wie Esprit, S. Oliver und Conrad Electronic vermietet. Zu den Mietern gehört auch die Fast Food-Kette Burger King.„Sowohl das Mercado als auch das neu erworbene Geschäftshaus Ottensen profitieren von der ausgezeichneten Verkehrsanbindung an den Bahnhof Altona und stehen mit ihrem erstklassigen Mieterbestand für langfristig stabile Erträge“, erläutert Frank Billand, der in der Geschäftsführung von Union Investment Real Estate für das Asset Management in Deutschland verantwortlich zeichnet.