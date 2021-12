Unicredit-Chefvolkswirt über Gewinner und Verlierer der Zinserhöhung

Die Gewinner

An diesem Donnerstag wird die EZB aller Voraussicht nach die Zinswende einleiten. Wir rechnen mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte (BP). Zwei weitere Trippelschritte – einer pro Quartal – dürften in diesem Jahr dann noch folgen. Bestanden unmittelbar nach der Katastrophe in Japan erhebliche Unsicherheiten, stehen die Zeichen für eine erste Straffung mittlerweile ganz klar auf Grün. Hauptgrund ist die (erstaunlich) ruhige Reaktion der internationalen Finanzmärkte auf die nukleare Katastrophe. Es scheint fast so, als ob die Investoren inzwischen zur Tagesordnung übergegangen sind.Angesichts der wirtschaftlichen Divergenzen innerhalb der EWU dürfte die Normalisierung der Geldpolitik allerdings nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen. Wie bei anderen wirtschaftspolitischen Entscheidungen auch gibt es (relative) Gewinner und Verlierer. Im Folgenden werden beide Seiten der Medaille näher analysiert.