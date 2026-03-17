Unicredit greift nach der Commerzbank – ohne Absprache mit dem Vorstand. Chefin Bettina Orlopp macht unmissverständlich klar, was sie davon hält.

„Infrastruktur ist weitgehend unabhängig vom Auf und Ab an den Aktienmärkten“

Unicredit kündigt an, ein öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Commerzbank abzugeben. Das Angebot erfolgt ohne vorherige Abstimmung mit dem Commerzbank-Vorstand – eine klassische feindliche Übernahme.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp reagiert ablehnend. Die Kommunikation der Unicredit enthalte keine Informationen zu den Eckpfeilern einer wertstiftenden Transaktion – das wäre aber die notwendige Grundlage für etwaige Gespräche.

Orlopp: „Faktisch keine Prämie"

„Unsere oberste Priorität ist es, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre und alle Stakeholder der Commerzbank zu schaffen. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt. Das Vorgehen ist nicht mit uns abgestimmt. Das in der Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre“, so die Vorstandsvorsitzende der Commerzbank.

Vorstand und Aufsichtsrat wollen das Angebot nach dessen formeller Veröffentlichung durch Unicredit sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden prüfen, heißt es weiter.

Was Unicredit konkret bietet

Zum Hintergrund: Am Montagmorgen hat Unicredit per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Commerzbank abzugeben.

Das Angebot ist als Tauschangebot konzipiert: Die Mailänder bieten den Commerzbank-Aktionären 0,485 neue Unicredit-Aktien je Commerzbank-Aktie. Das entspricht laut der Mitteilung einem impliziten Preis von 30,80 Euro je Aktie – einem Aufschlag von 4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Die Commerzbank wird damit insgesamt mit rund 35 Milliarden Euro bewertet.