Die Unicredit stockt ihren Commerzbank-Anteil weiter auf. Bei 30 Prozent wird ein Übernahmeangebot zur Pflicht. Die deutsche Politik und die Bankführung stemmen sich dagegen.

So hat sich der Auslandsanteil bei den Dax-Unternehmen verändert

Die Würfel fallen langsam, aber unaufhaltsam. Die italienische Unicredit hat ihren Anteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank, der Commerzbank, erneut aufgestockt – und bringt damit eine der größten Bankenübernahmen der jüngeren deutschen Geschichte in greifbare Nähe.

Die Mailänder Großbank kontrolliert nach eigenen Angaben nun direkt 26 Prozent der Commerzbank-Aktien. Rechnet man die noch ausstehenden Finanzinstrumente hinzu, die das Institut „zu gegebener Zeit“ in Aktien umwandeln will, summiert sich der Anteil auf etwa 29 Prozent. Damit rückt eine Übernahme in Sichtweite: Überschreitet die Unicredit die 30-Prozent-Marke, muss sie gesetzlich ein offizielles Übernahmeangebot für alle Commerzbank-Aktionäre vorlegen.

Unicredit-Chef Andrea Orcel verfolgt seinen Plan beharrlich. Seit dem Herbst 2024 wirbt der italienische Banker unbeeindruckt von allen Widerständen für die Vorzüge eines grenzüberschreitenden Zusammenschlusses. Die Unicredit besitzt mit der Hypovereinsbank bereits ein deutsches Standbein und sieht große Chancen im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden.

Deutschland stemmt sich gegen Pläne

Die Reaktionen auf deutscher Seite fallen jedoch frostig aus. Sowohl Vorstand als auch Betriebsrat der Commerzbank bezeichnen das Vorgehen der Italiener als „feindlich“. Die Sorge: Eine Fusion könnte Stellenabbau und Filialschließungen bedeuten – ein Szenario, das Gewerkschaften und Politik gleichermaßen fürchten.

Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte kürzlich in einem Brief an Konzernbetriebsratschef Sascha Uebel, die Bundesregierung setze auf eine „starke und unabhängige Commerzbank“. Das Bundesfinanzministerium äußerte sich ähnlich deutlich und kritisierte das „unabgestimmte und unfreundliche“ Vorgehen der Unicredit.

Commerzbank kämpft um Eigenständigkeit

Die Frankfurter Bank versucht mit einer Charmeoffensive, ihre Eigenständigkeit zu retten. Konzernchefin Bettina Orlopp und ihr Team haben ambitionierte Ziele ausgegeben: Nach einem Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2024 soll der Überschuss bis 2028 auf 4,2 Milliarden Euro steigen. Die Eigenkapitalrendite will das Management von 9,2 Prozent auf 15 Prozent hochschrauben.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Diese Zahlen sollen zeigen, dass die Bank auch ohne italienischen Partner erfolgreich sein kann. Gleichzeitig plant das Management, Tausende Jobs abzubauen – eine bittere Pille, die jedoch die Rentabilität steigern soll. Die Anteilseigner lockt man mit steigenden Gewinnausschüttungen.

Behörden stellen keine Hindernisse auf

Widerstand von Aufsehern und Wettbewerbshütern droht nicht. Das Bundeskartellamt hatte der Unicredit bereits grünes Licht für eine Aufstockung auf knapp unter 30 Prozent gegeben. Kartellamtschef Andreas Mundt signalisierte, dass auch ein vollständiges Übernahmeangebot keine unüberwindbaren Hürden erwarten dürfte: „Die Maßstäbe sind immer dieselben, das macht keinen Unterschied.“

Auch die Europäische Zentralbank, die bei Bankenübernahmen das letzte Wort hat, zeigt sich bislang kooperativ. Für die Aufseher steht im Vordergrund, ob die entstehende Bank stabil und gut kapitalisiert wäre – Kriterien, die eine Unicredit-Commerzbank erfüllen dürfte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Was Anleger erwarten können

Für Commerzbank-Aktionäre dürfte ein offizielles Übernahmeangebot einen deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs bedeuten. Die Unicredit wird sich die Übernahme einiges kosten lassen müssen, um alle Aktionäre zu überzeugen. Gleichzeitig warten Investoren gespannt darauf, wie sich die Fusion auf beide Institute auswirken würde.

Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob Orcel tatsächlich die 30-Prozent-Schwelle überschreitet und damit den Point of no Return erreicht. Dann stünde die Bankenlandschaft in Deutschland vor der größten Veränderung seit Jahren.