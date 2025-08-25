Unicredit erhöht Commerzbank-Anteil auf 26 Prozent
Die Würfel fallen langsam, aber unaufhaltsam. Die italienische Unicredit hat ihren Anteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank, der Commerzbank, erneut aufgestockt – und bringt damit eine der größten Bankenübernahmen der jüngeren deutschen Geschichte in greifbare Nähe.
Die Mailänder Großbank kontrolliert nach eigenen Angaben nun direkt 26 Prozent der Commerzbank-Aktien. Rechnet man die noch ausstehenden Finanzinstrumente hinzu, die das Institut „zu gegebener Zeit“ in Aktien umwandeln will, summiert sich der Anteil auf etwa 29 Prozent. Damit rückt eine Übernahme in Sichtweite: Überschreitet die Unicredit die 30-Prozent-Marke, muss sie gesetzlich ein offizielles Übernahmeangebot für alle Commerzbank-Aktionäre vorlegen.
Unicredit-Chef Andrea Orcel verfolgt seinen Plan beharrlich. Seit dem Herbst 2024 wirbt der italienische Banker unbeeindruckt von allen Widerständen für die Vorzüge eines grenzüberschreitenden Zusammenschlusses. Die Unicredit besitzt mit der Hypovereinsbank bereits ein deutsches Standbein und sieht große Chancen im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden.
Deutschland stemmt sich gegen Pläne
Die Reaktionen auf deutscher Seite fallen jedoch frostig aus. Sowohl Vorstand als auch Betriebsrat der Commerzbank bezeichnen das Vorgehen der Italiener als „feindlich“. Die Sorge: Eine Fusion könnte Stellenabbau und Filialschließungen bedeuten – ein Szenario, das Gewerkschaften und Politik gleichermaßen fürchten.
Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte kürzlich in einem Brief an Konzernbetriebsratschef Sascha Uebel, die Bundesregierung setze auf eine „starke und unabhängige Commerzbank“. Das Bundesfinanzministerium äußerte sich ähnlich deutlich und kritisierte das „unabgestimmte und unfreundliche“ Vorgehen der Unicredit.
Commerzbank kämpft um Eigenständigkeit
Die Frankfurter Bank versucht mit einer Charmeoffensive, ihre Eigenständigkeit zu retten. Konzernchefin Bettina Orlopp und ihr Team haben ambitionierte Ziele ausgegeben: Nach einem Rekordgewinn von knapp 2,7 Milliarden Euro im Jahr 2024 soll der Überschuss bis 2028 auf 4,2 Milliarden Euro steigen. Die Eigenkapitalrendite will das Management von 9,2 Prozent auf 15 Prozent hochschrauben.
Diese Zahlen sollen zeigen, dass die Bank auch ohne italienischen Partner erfolgreich sein kann. Gleichzeitig plant das Management, Tausende Jobs abzubauen – eine bittere Pille, die jedoch die Rentabilität steigern soll. Die Anteilseigner lockt man mit steigenden Gewinnausschüttungen.
Behörden stellen keine Hindernisse auf
Widerstand von Aufsehern und Wettbewerbshütern droht nicht. Das Bundeskartellamt hatte der Unicredit bereits grünes Licht für eine Aufstockung auf knapp unter 30 Prozent gegeben. Kartellamtschef Andreas Mundt signalisierte, dass auch ein vollständiges Übernahmeangebot keine unüberwindbaren Hürden erwarten dürfte: „Die Maßstäbe sind immer dieselben, das macht keinen Unterschied.“
Auch die Europäische Zentralbank, die bei Bankenübernahmen das letzte Wort hat, zeigt sich bislang kooperativ. Für die Aufseher steht im Vordergrund, ob die entstehende Bank stabil und gut kapitalisiert wäre – Kriterien, die eine Unicredit-Commerzbank erfüllen dürfte.
Was Anleger erwarten können
Für Commerzbank-Aktionäre dürfte ein offizielles Übernahmeangebot einen deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs bedeuten. Die Unicredit wird sich die Übernahme einiges kosten lassen müssen, um alle Aktionäre zu überzeugen. Gleichzeitig warten Investoren gespannt darauf, wie sich die Fusion auf beide Institute auswirken würde.
Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob Orcel tatsächlich die 30-Prozent-Schwelle überschreitet und damit den Point of no Return erreicht. Dann stünde die Bankenlandschaft in Deutschland vor der größten Veränderung seit Jahren.