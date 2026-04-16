Die Muttergesellschaft der Hypovereinsbank bringt sieben neue börsengehandelte Indexfonds an den Start – entwickelt gemeinsam mit BNP Paribas Asset Management.

Die Unicredit-Gruppe weitet ihr Investmentangebot aus: Über die Fondsplattform Onemarkets sind ab sofort sieben börsengehandelte Indexfonds (ETFs) erhältlich. Vier davon bilden Aktienmärkte ab, drei setzen auf Anleihen. Entwickelt wurden die Produkte gemeinsam mit BNP Paribas Asset Management. Das Unternehmen fungiert hierbei als delegierter Manager.

Zum Handel zugelassen sind die ETFs an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie an der Mailänder Börse (ETF Plus). Den Auftakt machen zunächst Italien, Deutschland, Österreich und Luxemburg – schrittweise sollen alle zwölf Länder folgen, in denen Unicredit direkt vertreten ist. Griechenland ist über die Partnerbank Alpha Bank eingebunden. Insgesamt sollen die Produkte damit in 13 Ländern zugänglich sein.

Vier Aktienmärkte, drei Anleihesegmente

Die vier Aktien-ETFs decken die Regionen Europa, USA, globale Märkte sowie Schwellenländer ab. Die drei Anleihe-ETFs investieren in europäische Unternehmensanleihen, europäische Staatsanleihen sowie kurzfristige europäische Staatsanleihen. Grundlage aller Produkte sind die MSCI-Universal-Indizes, die nach ESG-Kriterien zusammengestellt werden: Berücksichtigt werden Unternehmen mit einem hohen sowie positiv tendierenden ESG-Rating.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Ergänzung zum bestehenden Fondssortiment

Die ETFs richten sich an Kunden aus dem Retail-, Private-Banking-, Wealth-Management- und Bancassurance-Segment. Sie sind direkt am Sekundärmarkt handelbar und stehen im gesamten Unicredit-Netzwerk zur Verfügung – von Deutschland und Österreich über Polen und Ungarn bis hin zu Rumänien und Slowenien.

Mit dem Launch passiv gemanagter Produkte ergänzt Unicredit das bestehende Angebot aktiv verwalteter Fonds, die bislang in Zusammenarbeit mit verschiedenen internationalen Vermögensverwaltern entstehen. Onemarkets verwaltet nach Unternehmensangaben ein Vermögen von 31,5 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2025).

René Babinsky, Geschäftsführer Privatkunden bei der Hypovereinsbank/Unicredit, bezeichnete die ETF-Einführung als „wichtigen strategischen Meilenstein im weiteren Ausbau unserer europaweiten Asset-Management-Kompetenzen“. Sandro Pierri, Chef von BNP Paribas Asset Management, erklärte, das Projekt stärke die Beziehung zur Unicredit-Gruppe und würdige die Expertise seines Hauses im Indexmanagement.