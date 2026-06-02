Die italienische Großbank Unicredit kommt im Übernahmekampf um die Commerzbank einen entscheidenden Schritt voran. Am Dienstagnachmittag teilte das Mailänder Geldhaus mit, dass Commerzbank-Aktionäre im Rahmen des seit Anfang Mai laufenden Übernahmeangebots Anteile von 7,58 Prozent angedient haben. Damit klettert die Beteiligung der Italiener von bislang 26,77 auf 34,35 Prozent. Die wichtige Schwelle von 30 Prozent ist deutlich überschritten.

Mit dem freiwilligen Angebot umgeht Unicredit ein deutlich teureres Pflichtangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien, das beim Überschreiten der 30-Prozent-Marke sonst fällig geworden wäre. Statt Bargeld bietet die Bank für jedes Commerzbank-Papier 0,485 eigene Anteile. Der Haken: Gemessen an den aktuellen Kursen liegt dieses Tauschangebot unter dem, was Anleger derzeit an der Börse für eine Commerzbank-Aktie erzielen – für die Aktionäre also eigentlich wenig verlockend. Das Angebot läuft noch bis zum 16. Juni und soll anschließend bis zum 3. Juli verlängert werden.

EZB könnte bald eingreifen

Zusätzlich zu den Aktien hält Unicredit Derivate von zusammen rund 14 Prozent. Ein Teil davon lässt sich direkt in Commerzbank-Aktien umwandeln, der größere Teil dient nach Einschätzung von Beteiligten der Absicherung gegen Kursverluste. Die volle Kontrolle strebt Unicredit-Chef Andrea Orcel nach eigenen Angaben mit der aktuellen Offerte zwar nicht an. Steigt die Beteiligung am Ende aber auf rund 40 Prozent, könnte die Europäische Zentralbank die Italiener zwingen, die Commerzbank vollständig in ihre Bilanz zu übernehmen.

Bei der Commerzbank stößt der Vorstoß auf entschiedenen Widerstand: Führung, Betriebsrat und Belegschaft lehnen das Manöver ab und fürchten um Arbeitsplätze. Bankchefin Bettina Orlopp wirbt seit Wochen für eine eigenständige Zukunft des Frankfurter Geldhauses und hält das Angebot für zu niedrig. Auch die Bundesregierung stellt sich gegen eine Übernahme.