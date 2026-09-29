Unicredit-Chef Andrea Orcel könnte schon im Januar die Commerzbank kontrollieren. Noch-Chefin Bettina Orlopp soll gehen. Zudem fallen wohl mindestens 7.000 Stellen weg.

Unicredit-Chef Andrea Orcel will offenbar früher als geplant die Kontrolle über die Commerzbank übernehmen. Statt im zweiten Quartal 2027 könnte der Kontrollwechsel bereits im Januar erfolgen. Das berichtet die „Financial Times“ und beruft sich auf mit den Plänen vertraute Personen.

Die EZB schrieb im August 2026 in einem internen Dokument, dass es „keinen Grund zur Ablehnung“ der Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit gebe. Orcel will eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, sobald die EZB der Übernahme offiziell zugestimmt hat.

Unicredit hält vorbehaltlich der EZB-Zustimmung inzwischen 47,6 Prozent an der Commerzbank. Alle zehn Vertreter der Anteilseigner im 20-köpfigen Aufsichtsrat sollen nach der EZB-Freigabe ausgetauscht werden. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp soll das Unternehmen laut Berichten verlassen.

Orcel will die Commerzbank nach der Übernahme radikal verschlanken. Außerhalb Deutschlands und Polens sollen Unternehmenskredite in Höhe von rund 20 Milliarden Euro verschwinden. Nur Geschäfte, die dem Mittelstand dienen, will er schonen.

Commerzbank droht Stellenabbau im vierstelligen Bereich

Auch beim Personal setzt Orcel den Rotstift an. Rund 7.000 Stellen stehen auf der Kippe. Gewerkschaften fürchten bis zu 15.000 Jobverluste. Mitte September 2026 forderte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im Gespräch mit Orcel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Die Bundesregierung erwarte zudem, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibe.

Seit ihrem Einstieg 2024 hat Unicredit ihren Anteil an der Commerzbank stetig erhöht. Der Bund folgt mit rund 12 Prozent als zweitgrößter Aktionär. Seine Beteiligung stammt aus der Rettung der Commerzbank während der Finanzkrise.