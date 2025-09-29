Unicredit lockt mit deutschen Vorstandsposten für den Commerzbank-Deal. Damit wollen die Italiener Berlins Widerstand brechen – bisher ohne Erfolg.

Die italienische Großbank Unicredit ist bereit, ihren Vorstand dauerhaft stärker mit deutschen Managern zu besetzen, um die geplante Übernahme der Commerzbank durchzusetzen. Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Nach einer Fusion würde etwa ein Drittel der Konzernbilanz aus Deutschland stammen. Unicredit sei deshalb offen dafür, einen „relevanten Anteil“ der Vorstandssitze für deutsche Staatsbürger zu reservieren, heißt es in dem Bericht. Die Mailänder Bank hält mittlerweile 29 Prozent an der Commerzbank und strebt eine vollständige Übernahme an.

Weitere Zugeständnisse möglich

Neben der Vorstandsbesetzung erwägt Unicredit dem Bericht zufolge weitere Maßnahmen: Der deutsche Hauptsitz der fusionierten Hypovereinsbank und Commerzbank soll erhalten bleiben, Filialschließungen würden begrenzt und das Kreditvolumen für einen bestimmten Zeitraum garantiert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Unicredit-Chef Andrea Orcel hatte zuletzt erklärt, er könne bis 2027 mit einer Entscheidung über ein Übernahmeangebot warten. Derzeit finden keine Gespräche zwischen den Banken und der Bundesregierung statt.

Berlin lehnt Fusion weiter ab

Die Bundesregierung steht der Übernahme ablehnend gegenüber. Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil hatten sich gegen eine „unfreundliche“ Übernahme ausgesprochen und betont, Deutschlands zweitgrößte Bank solle unabhängig bleiben.

Ein Insider verwies laut „Financial Times“ darauf, dass Zugeständnisse „nicht nur einseitig“ erfolgen könnten - auch die Commerzbank müsse sich bewegen. Unicredit hatte bereits 2005 bei der Übernahme der Hypovereinsbank deren Chef Dieter Rampl zum Konzernvorsitzenden gemacht, allerdings endete dessen Amtszeit 2012 turbulent.