Unicredit bietet mehr deutsche Vorstandsposten für Übernahme
Die italienische Großbank Unicredit ist bereit, ihren Vorstand dauerhaft stärker mit deutschen Managern zu besetzen, um die geplante Übernahme der Commerzbank durchzusetzen. Das berichtet die „Financial Times“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Nach einer Fusion würde etwa ein Drittel der Konzernbilanz aus Deutschland stammen. Unicredit sei deshalb offen dafür, einen „relevanten Anteil“ der Vorstandssitze für deutsche Staatsbürger zu reservieren, heißt es in dem Bericht. Die Mailänder Bank hält mittlerweile 29 Prozent an der Commerzbank und strebt eine vollständige Übernahme an.
Weitere Zugeständnisse möglich
Neben der Vorstandsbesetzung erwägt Unicredit dem Bericht zufolge weitere Maßnahmen: Der deutsche Hauptsitz der fusionierten Hypovereinsbank und Commerzbank soll erhalten bleiben, Filialschließungen würden begrenzt und das Kreditvolumen für einen bestimmten Zeitraum garantiert.
Unicredit-Chef Andrea Orcel hatte zuletzt erklärt, er könne bis 2027 mit einer Entscheidung über ein Übernahmeangebot warten. Derzeit finden keine Gespräche zwischen den Banken und der Bundesregierung statt.
Berlin lehnt Fusion weiter ab
Die Bundesregierung steht der Übernahme ablehnend gegenüber. Bundeskanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil hatten sich gegen eine „unfreundliche“ Übernahme ausgesprochen und betont, Deutschlands zweitgrößte Bank solle unabhängig bleiben.
Ein Insider verwies laut „Financial Times“ darauf, dass Zugeständnisse „nicht nur einseitig“ erfolgen könnten - auch die Commerzbank müsse sich bewegen. Unicredit hatte bereits 2005 bei der Übernahme der Hypovereinsbank deren Chef Dieter Rampl zum Konzernvorsitzenden gemacht, allerdings endete dessen Amtszeit 2012 turbulent.