Auch weil weitere Mittelrückflüsse von offenen Immobilienfonds zu befürchten sind, hat Union Investment eine Großimmobilie in Paris für 700 Millionen Euro verkauft. Das Centre d'Affaires Paris Trocadéro gehörte zum Portfolio des Uniimmo Deutschland, der zum 31. März ein Fondsvermögen von 16,1 Milliarden Euro auswies.

„Die Erlöse aus dem Verkauf werden genutzt, um einen Liquiditätspuffer für Mittelrückflüsse aufzubauen und um mit dem Uniimmo Deutschland zu Beginn des neuen Immobilienzyklus selektiv in kleinere Objekte zu investieren, das Portfolio des Fonds weiter zu diversifizieren und höhere Renditen im Einklang mit unseren ESG-Standards zu erzielen“, teilte Union Investment mit.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Verkaufspreis über Gutachterwert

Käufer der 41.000 Quadratmeter großen Immobilie direkt am Place du Trocadéro ist der US-Investor Blackstone Real Estate. Der Kaufpreis von rund 700 Millionen Euro liegt laut Union Investment über dem zuletzt ermittelten Sachverständigenwert. Für den Uniimmo Deutschland bedeutet das einen satten Gewinn: 2003 hatte der Fonds das Objekt für 284 Millionen Euro erworben – eine Wertsteigerung von 146 Prozent in 22 Jahren.

Die Transaktion reiht sich ein in eine Serie von Großverkäufen: Nach den Fünf Höfen in München (im Frühjahr 2024 für über 700 Millionen Euro an die Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann) und dem Finsbury Circus House in London im Sommer 2025 ist es bereits die dritte Immobilie mit mehr als 20 Jahren Haltedauer, die Union Investment aus ihren offenen Immobilienfonds veräußert.

Das Centre d'Affaires Paris Trocadéro wurde seit Anfang der 1990er Jahre zu einem gemischt genutzten Komplex mit mehreren Mietern umgestaltet. | Bildquelle: Union Investment

Der Grund ist klar: Als zweitgrößter offener Immobilienfonds Deutschlands muss der Uniimmo Deutschland auf die anhaltenden Mittelabflüsse reagieren. Im Geschäftsjahr 2024/2025 musste der Fonds massive Mittelabflüsse von netto 503,8 Millionen Euro verkraften.

Die 700 Millionen Euro entsprechen immerhin 4,3 Prozent des gesamten Fondsvolumens. Bereits vor dem Verkauf hatte der Uniimmo Deutschland eine Bruttoliquidität von rund 15 Prozent. Gleichzeitig will Union Investment die Gunst der Stunde nutzen: Statt auf wenige Mega-Assets zu setzen, soll das Portfolio künftig breiter diversifiziert werden.

Kennzahl 31.03.2024 31.03.2025 Veränderung Fondsvermögen (netto) 16,7 Mrd. Euro 16,1 Mrd. Euro -558 Mio. Euro Immobilienvermögen (brutto) 14,7 Mrd. Euro 14,5 Mrd. Euro -148 Mio. Euro Gesamtliquidität 2,7 Mrd. Euro 2,6 Mrd. Euro -154 Mio. Euro Freie Liquidität 1,1 Mrd. Euro 1,2 Mrd. Euro +93 Mio. Euro Vermietungsquote 96,2% 93,3% -2,9 Prozentpunkte Fremdfinanzierungsquote 3,6% 4,5% +0,9 Prozentpunkte

Branche unter Anpassungsdruck

Der Deal zeigt exemplarisch die Herausforderungen der deutschen Fondsbranche: Offene Immobilienfonds, die jahrzehntelang als sichere Anlage galten, müssen sich neu erfinden. Die Kombination aus steigenden Zinsen, veränderten Arbeitsgewohnheiten nach Corona und verschärften ESG-Anforderungen zwingt zum Umdenken.

„Während unserer langen Haltedauer haben wir die Mietflächen und das Serviceangebot kontinuierlich verbessert und damit den Wert für unsere Investoren erheblich gesteigert“, betont Martin Schellein, verantwortlicher Investmentmanager von Union Investment Real Estate. Mit der Übernahme durch Blackstone trete das Business Center nun „in die nächste Phase seiner Entwicklung ein“.

Während deutsche Immobilienfonds-Gesellschaften unter Druck stehen, nutzen internationale Investoren wie Blackstone die Gelegenheit für Zukäufe. „Das Centre d'Affaires Paris Trocadéro ist eine prestigeträchtige Immobilie in einer der begehrtesten Lagen von Paris“, kommentierte James Seppala, Head of Real Estate Europe bei Blackstone, den Deal.