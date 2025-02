Uniimmo Wohnen ZBI: Was das Urteil für Anleger bedeutet

Worum geht es bei dem Gerichtsverfahren um den Uniimmo Wohnen ZBI?

Im Juni 2024 verlor der offene Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI durch eine Abwertung auf einen Schlag 17 Prozent seines Werts. Im Rahmen einer Sonderbewertung hatten Immobilienexperten die etwa 1.000 im Portfolio enthaltenen Objekte neu eingeschätzt – und anschließend den Anteilspreis deutlich nach unten korrigiert. Als Grund nannte Union Investment „exogene Einflussfaktoren“, wie Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie. Der Markt für Wohnimmobilien sei mit der Immobilienkrise „in eine Schockstarre gefallen“.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg reichte daraufhin Klage gegen die Union-Investment-Tochter ZBI ein, die für das Fondsmanagement zuständig ist. Der Vorwuf: Die Fondsanleger seien getäuscht worden, denn der Uniimmo ZBI sei innerhalb der siebenstufigen Risikoskala (SRI-Risikoklassen) in Stufe 2 und damit als sehr risikoarm eingestuft gewesen. Nach der Abwertung hatte Union Investment den offenen Immobilienfonds zwar auf 3 hochgestuft. Angemessen sei jedoch, ihn in die Kategorie 6 (risikoreich) einzuordnen, so die Verbraucherschützer.

Wie hat das Landgericht Nürnberg entschieden?

Das Landgericht Nürnberg hat der Verbraucherzentrale Recht gegeben und beruft sich dabei auf die europäische PRIIPs-Verordnung, die im Jahr 2018 in Kraft getreten ist. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass Investoren das Risiko einer Anlage auf einen Blick einschätzen können müssen. Viele offene Immobilienfonds sind in Risikoklasse 1 oder 2 eingeordnet, das bedeutet, dass das Risiko für Anleger, Geld zu verlieren, als gering eingestuft wird. Union Investment hat den Uniimmo Wohnen ZBI nach der Sonderbewertung im Juni von 2 auf 3 herabgestuft, was immer noch für ein mäßiges Risiko steht. Allerdings sieht die europäische Verordnung vor, dass der Nettoinventarwert, also der Anteilspreis auf Basis der Vermögenswerte im Fonds, für eine niedrige Risikokennzahl mindestens monatlich berechnet werden muss. Ist dies nicht der Fall, muss der Fonds in Risikoklasse 6, die für ein sehr hohes Risiko steht, eingeordnet werden.