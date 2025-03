So reagieren Fondsanbieter auf das Uniimmo-Wohnen-Urteil

Der Streit um den Uniimmo Wohnen ZBI geht weiter: Zwar hat das Landgericht Nürnberg-Fürth der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Recht gegeben. Die Richter halten die Risikoeinstufung des offenen Immobilienfonds für zu niedrig. Noch ist das Urteil aber nicht rechtskräftig. Union Investment hat angekündigt, Berufung einzulegen. Damit geht der Fall in die nächste Instanz.

Auch für andere Anbieter offener Immobilienfonds dürfte der Rechtsstreit Folgen haben. Nach dem ersten Urteil geben sich die Fondshäuser aber gelassen. „Wir haben das Urteil zur Kenntnis genommen. Derzeit sehen wir keine Veranlassung, die bisherige Klassifizierung unserer offenen Immobilienpublikumsfonds im Rahmen der PRIIPs-Verordnung zu ändern“, heißt es in einem Statement der DWS, die mit dem Grundbesitz global, dem Grundbesitz Europa und dem Grundbesitz Fokus Deutschland drei offene Immobilienfonds am Markt hat. Volumenstärkster Fonds ist der Grundbesitz Europa mit knapp 6,4 Milliarden Euro. Alle drei Produkte sind laut DWS „unverändert“ in Risikoklasse 2 eingestuft.

Auch Deka will sich nicht konkret zu dem Urteil äußern. Nur soviel: „Die offenen Immobilienfonds der Deka konzentrieren sich auf gewerbliche Immobilien und haben in der Vergangenheit sowie in der Niedrigzinsphase stets positive Renditen bei geringen Wertschwankungen erwirtschaftet“, heißt es in einem Statement des Unternehmens. Im Jahr 2024 habe die Wertentwicklung der großen, etablierten Fonds – darunter der 18 Milliarden schwere Deka-Immobilien Europa, der in der niedrigsten Risikoklasse 1 eingestuft ist – nach Kosten bei zwischen 2 und 3 Prozent gelegen. „Für das Jahr 2025 rechnen wir mit einer ähnlich hohen Wertentwicklung. Die Risikoeinstufung bei den offenen Immobilienfonds der Deka entspricht den aufsichtsrechtlichen Vorschriften und hat sich bewährt.“