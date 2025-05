So reagiert die Volksbank auf das Uniimmo-Wohnen-Urteil

Die Volksbank Böblingen hat mit deutlichen Worten auf das Urteil im Streit um den offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI reagiert. „Die Bank hält das Urteil für falsch und dessen Begründung für nicht zutreffend“, teilt das Geldhaus mit. Daher werde die Volksbank Berufung einlegen. Das Verfahren geht damit in die nächste Instanz.

Das Landgericht Stuttgart hatte zugunsten einer Anlegerin entschieden, die sich von der Bank falsch beraten fühlte. Ihr war ein Anlagepaket mit Produkten verschiedener Risikoklassen empfohlen worden – darunter ein Aktienfonds, ein Zertifikat, Festgeld sowie der offene Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI. Die Frau hatte im Beratungsgespräch angegeben, kein Risiko eingehen zu wollen und keine Erfahrung mit Fonds zu haben.

Nach der Abwertung des offenen Immobilienfonds im Sommer vergangenen Jahres zog die Anlegerin vor Gericht und forderte ihr investiertes Geld zurück. Das Landgericht gab ihr recht, „da die Empfehlung eines offenen Immobilienfonds nicht in die spezifische von der Beklagten für die Klägerin entwickelte Anlagestrategie passte“, wie es in der Begründung heißt. Die Bank habe der unerfahrenen Anlegerin suggeriert, dass der offene Immobilienfonds so sicher sei wie das der Einlagensicherung unterfallende Festgeld.