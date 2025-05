Volksbank Böblingen verliert Prozess um Uniimmo Wohnen ZBI

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Dabei hätte die Bank den Eindruck vermittelt, der Fonds sei ähnlich sicher wie das ebenfalls empfohlene Festgeld. Dies sei jedoch wegen der Möglichkeit von Wertschwankungen der in Immobilienfonds enthaltenen Immobilien und zudem möglichen Managementfehlern von Immobilienfonds nicht der Fall, was der Bank bekannt gewesen sei, begründet das Landgericht.

Dabei ging es dem Gericht nicht um das konkrete Produkt oder die Abwertung: „Wegen der speziellen Anlagestrategie der Klägerin wäre nach Auffassung der Kammer im konkreten Einzelfall die Empfehlung jedes offenen Immobilienfonds fehlerhaft gewesen“, heißt es in der Erklärung des Landgerichts. Das Gericht machte keine Angaben dazu, welche Risikoeinstufung des Fonds korrekt gewesen wäre.

Die Anlegerin soll ihre in den Fonds investierten 5.000 Euro nun zurückerhalten. „Das ist ein starkes Zeichen für alle betroffenen Anleger, die ähnlich falsch beraten wurden“, sagt Rechtsanwalt Claus Goldenstein, dessen Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte die Anlegerin vor Gericht vertreten hat. Der Weg sei nun frei „für Tausende weitere Klagen“. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Volksbank Böblingen hat einen Monat Zeit, um Berufung einzulegen. In diesem Fall würde das Verfahren in die nächste Instanz gehen.