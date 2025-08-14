Die DZ-Bank-Tochter verkauft wieder Anteile des Uniimmo Wohnen ZBI – und hält an der vom Landgericht Nürnberg-Fürth untersagten Risikoeinstufung fest.

Nach Gerichtsurteil Union Investment nimmt Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI wieder auf

Schriftzug von Union Investment: Der Asset Manager nimmt den Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI wieder auf.

Union Investment verkauft wieder Anteile am Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI. Das bestätigte ein Sprecher der DZ-Bank-Tochter gegenüber der „Immobilien Zeitung“ (Bezahlschranke). Seit 1. August 2025 hat die Fondsgesellschaft die Verkaufsunterlagen aktualisiert und den Vertrieb wieder aufgenommen.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte Union Investment im Februar die Werbung mit einer niedrigen oder mittelniedrigen Risikoklasse untersagt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hatte geklagt und wollte erreichen, dass der Fonds nicht mehr in den Risikostufen 2 oder 3 eingeordnet wird. Ihrer Ansicht nach hätte ein Risikoindikator von 6 gewählt werden müssen.

Union Investment stellte daraufhin den Vertrieb ein und legte Berufung gegen das noch nicht rechtskräftige Urteil ein. „Das Urteil wird in einem Berufungsverfahren keinen Bestand haben“, zitiert die „Immobilien Zeitung“ einen Unternehmenssprecher.

Risikohinweis ergänzt, Verharmlosung gestrichen

Trotz des Gerichtsverbots hält Union Investment an der beanstandeten SRI-Klasse 3 fest. In den Verkaufsunterlagen ergänzte die Fondsgesellschaft jedoch folgenden Hinweis: „Das LG Nürnberg-Fürth hat uns die Verwendung der Risikoklasse 3 mit Urteil vom 21.2.2025 untersagt. Hieraus entstehende Risiken: verstärkte Anteilrückgaben, Aussetzung der Rücknahme von Anteilen, erschwerte Veräußerung von Vermögensgegenständen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und wird überprüft.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gleichzeitig strich Union Investment einen Passus, der Risiken verharmloste: „Bei sehr ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Ihr Rückgabeverlangen auszuführen.“

Der Uni Immo Wohnen ZBI war im Juni 2024 durch eine radikale Abwertung um nahezu 17 Prozent in die Schlagzeilen geraten. Union Investment hatte den gesamten Immobilienbestand neu bewerten lassen und dies mit einem rasanten Zinsanstieg begründet.