Im Streit um den Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI hat das Landgericht Münster zugunsten eines Anlegers entschieden. Nun hat sich die Volksbank Baumberge zu dem Urteil geäußert.

Nach der Volksbank Böblingen hat eine weitere Volksbank vor Gericht im Streit um den Vertrieb des offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI eine Niederlage kassiert. Die betroffene Volksbank Baumberge hat sich in einem Statement nun zu dem Fall geäußert. Die Bank prüfe das Urteil des Landgerichts Münster (Aktenzeichen 114 O 7/25) derzeit sorgfältig, heißt es. „Nach Abschluss der rechtlichen Prüfung werden wir entscheiden, ob wir Rechtsmittel einlegen.“ Ob das Institut in Berufung geht, ist damit noch offen.

Darüber hinaus sieht die Volksbank aber keinen Handlungsbedarf: „Unabhängig von diesem Schritt sind nach unserer Einschätzung aus dem Urteil keine grundsätzlichen Auswirkungen auf unsere Beratungsprozesse oder andere Kundenfälle abzuleiten.“ Die Kritikpunkte des Gerichts würden sich ausschließlich auf die besondere Beratungssituation in diesem Einzelfall beziehen, so die Bank weiter.

Hintergrund ist ein Gerichtsstreit um mögliche Falschberatung beim Vertrieb des Uniimmo Wohnen ZBI. Geklagt hatte ein Anleger, der 2019 auf Empfehlung der Volksbank 15.000 Euro in den offenen Immobilienfonds investierte. Nach Darstellung seines Anwalts wollte er nach der deutlichen Abwertung des Fonds im Juni 2024 sein Geld zurück – und habe in diesem Zuge erst von der zwölfmonatigen Kündigungsfrist erfahren.

Den Angaben zufolge soll die Volksbank-Beraterin dem Kunden einen Flyer mit Informationen zu den Rückgaberegeln übergeben haben. Nach Auffassung des Gerichts reicht das jedoch nicht aus – wesentliche Umstände wie die Kündigungsfrist müssten mündlich erläutert werden. Die Bank soll dem Anleger laut Urteil nun sein Investment von 15.000 Euro nebst Zinsen zurückzahlen sowie die Prozesskosten übernehmen.

Volksbank: Produktblatt enthält „eindeutige Hinweise“ auf Kündigungsfrist

Die Volksbank sieht dagegen kein Fehlverhalten: „Das Gericht ist unserer Argumentation nicht gefolgt, dass eine zutreffende Beratung durch die schriftliche Information über das Produktblatt erfolgt ist.“ In dem Produktblatt würden sich an mehreren Stellen eindeutige Hinweise dazu finden, dass die Kündigungsfrist zwölf Monate betrage.

Das Institut geht davon aus, dass die Frist auch im Gespräch angesprochen wurde, allerdings: „Leider konnten wir sechs Jahre nach dem Beratungsgespräch nicht mehr beweisen, dass eine mündliche Information stattgefunden hat. Dies ist in der Dokumentation nicht vermerkt worden.“

Grundsätzlich seien Informationen zu Laufzeiten, Rückgabefristen und Liquidität Bestandteil jedes Beratungsgesprächs und integraler Bestandteil des Beratungsprozesses, so die Bank. „Hinweise darauf, dass die im Urteil thematisierten Punkte auf andere Beratungsgespräche übertragbar wären, bestehen aus unserer Sicht nicht.“

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Volksbank hat – wie bei Zivilverfahren üblich – vier Wochen Zeit, um Berufung einzulegen. In diesem Fall würde das Verfahren an die nächste Instanz, das Oberlandesgericht Hamm, verwiesen. Andernfalls wird das Urteil rechtskräftig.