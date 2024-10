Um rund 17 Prozent war der Anteilspreis des offenen Immobilienfonds Uniimmo Wohnen ZBI im Juni eingebrochen: Ein Sondergutachten war zu dem Schluss gekommen, dass die Immobilien des Fondsportfolios viel zu teuer bewertet waren.

Die Abwertung des Fonds durch die Union-Investment-Tochter ZBI erwischte viele Anleger kalt: Sie erlitten über Nacht einen empfindlichen Verlust.

Jetzt geht die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit einer Klage gegen ZBI vor: Die Fondsanleger seien durch die Eigendarstellung des Fonds getäuscht worden. Dieser auf seinem Produktinformationsblatt innerhalb der siebenstufigen Risikoskala (SRI-Risikoklassen) in Stufe 2 und damit als sehr risikoarm eingestuft gewesen. Mittlerweile ist er zwar auf 3 hochgestuft worden. Angemessen sei jedoch, ihn in die Kategorie 6 (risikoreich) einzuordnen, argumentieren die Verbraucherschützer. Die Klage ging beim Landgericht Nürnberg-Fürth ein. Die Verbraucherschützer klagen auf Unterlassung.

„Dass offene Immobilienfonds die gleiche oder sogar eine niedrigere Risikokennzahl haben als ETFs auf kurzfristige deutsche Staatsanleihen, ist geradezu absurd“, ärgert sich Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der klagenden Verbraucherzentrale. Eine so niedrige Risikokennzahl wie die Stufe 2 gebe das wahre Risiko des Fonds falsch wieder.

Wohnimmobilienmarkt um 20 Prozent eingebrochen

Seit mittlerweile drei Jahren seien die Preise für Wohnimmobilien - die Haupt-Assets im Uniimmo Wohnen ZBI - um rund 20 Prozent eingebrochen, Gewerbeimmobilien seien immerhin um 16 Prozent gefallen. „Die von den Fondsgesellschaften veröffentlichten Anteilspreise steigen und fallen aber nicht parallel mit den Immobilienpreisen“, monieren die Verbraucherschützer. Sie werfen den Immobilienfondsgesellschaften nun vor, den wahren Wert ihrer Fondsportfolios bewusst zu verheimlichen. Mitunter würden Immobilienfonds sogar in die niedrigste Risikoklasse 1 eingestuft. Sie „verschleiern dieses Risiko ebenso wie die in den Basisinformationsblättern veröffentlichten Risikokennzahlen“.

Statt Klasse 2 oder 3 sei für den Uniimmo Wohnen ZBI die Risikoklasse 6 angemessen, finden die Baden-Württemberger. Die Risikoklasse 2 – die ehemalige Risikoklasse des Fonds zum Zeitpunkt der Abwertung – erfordere zudem strenge Sorgfaltspflichten, die beim Uniimmo Wohnen nicht gegeben waren: Die Gesellschaft ZBI lässt den Wert ihrer Immobilien nur alle drei Monate neu ermitteln. Das verstoße gegen eine EU-Verordnung: „Für eine Risikoeinstufung von 2 ist aber gesetzlich gefordert, dass die Werte mindestens monatlich ermittelt werden, wenn es keine geeignete Benchmark und keinen geeigneten Stellvertreter gibt, deren Preise mindestens monatlich ermittelt werden.“ Die Verbraucherschützer berufen sich auf die Delegierte EU-Verordnung (EU) 2017/653 vom 8. März 2017, Anhang 2, Teil 1, Ziffer 4c in Verbindung mit Ziffer 8.

Von ihrer Klage verspricht sich die Verbraucherzentrale viel: „Sollten die Gerichte unserer Auffassung folgen, können betroffene Anlegerinnen und Anleger Schadenersatz verlangen, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie den Immobilienfonds nicht gekauft hätten, wenn im Basisinformationsblatt eine Risikokennzahl von 6 angegeben worden wäre.“ In Richtung der Finanzaufsicht Bafin fordert Verbraucherschützer Nauhauser: Die Behörde solle ihre Aufsichtspraxis überprüfen und „irreführende Risikoeinstufungen unterbinden“.

Verbraucherschützer klagen gegen die Fondsgesellschaft

Wäre die Klage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vor dem LG Nürnberg-Fürth erfolgreich, so hätte das weitreichende Folgen – nicht nur für die betroffenen Anleger, sondern für die gesamte Fondsbranche, glaubt Rechtsanwalt Claus Goldenstein. „Immobilienfonds müssten in Zukunft als hochriskante Anlagen vermarktet werden.“, skizziert der Chef von Goldenstein Rechtsanwälte. Die Kanzlei vertritt die Verbraucherseite. „Betroffene Anleger können unabhängig vom Ausgang des Verfahrens schon jetzt Schadensersatzansprüche geltend machen, weil sie getäuscht wurden“, bietet er an. Seine Kanzlei habe bereits erste Anlegerklagen bezüglich des Uniimmo Wohnen ZBI eingereicht, mehr als 1.000 betroffene Anleger hätten sich schon gemeldet.

Der Rechtsanwalt verweist auf die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und argumentiert im gleichen Sinne: „Viele betroffene Anleger hätten wohl nicht oder zumindest nicht zu denselben Konditionen in offene Immobilienfonds wie dem UniImmo Wohnen ZBI investiert, wenn sie zum Investitionszeitpunkt über das tatsächliche Risiko ihrer Anlage informiert worden wären.“

Geklagt hat Goldenstein Rechtsanwälte allerdings nicht gegen die Fondsgesellschaft, sondern gegen den Vertrieb. Eine Klage der Kanzlei richtet sich gegen die Volksbank Böblingen.

Dass eine Klage gegen die Banken, die den Fonds verkauft haben, erfolgreich sein könnte, wurde schon verschiedentlich bezweifelt: Rechtsanwalt Alexander Pfisterer-Junkert von BKL Fischer Kühne + Partner Rechtsanwälte, der die Vertriebsseite vertritt, gibt zu bedenken: „Für das vermeintliche Fehlverhalten seines Beraters trägt praktisch ausschließlich der Anleger die Beweislast vor Gericht“. Rechtsanwalt Christian Palme von der Kanzlei Tilp sagt: „Wurde der Uniimmo Wohnen ZBI Fonds vom Fondsaufleger ZBI selbst mit einem geringen Risikoindikator ausgegeben, können die Berater grundsätzlich diesen geringen Risikoindikator als Argumentation für eine Wertanlage mit geringen Risiken nutzen.“

Heißt: Der Schwarze Peter liegt damit bei der Fondsgesellschaft.

Eben diesen Ansatz verfolgt nun offenbar auch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg mit ihrer Klage gegen die Fondsgesellschaft ZBI.