Wirksames Engagement Wie Candriam auf den Branchenriesen Unilever aktiv Einfluss nimmt

Unilever ist weltweit Marktführer in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfüm, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel, der Anteil am Weltmarkt beträgt 64 Prozent. Der britische Konzern zählt zugleich zu den fünf größten Herstellern verpackter Lebensmittel, die 36 Prozent des Umsatzes ausmachen. Unilever beschäftigt Mitarbeiter in 100 Ländern und vertreibt Produkte in 190 Ländern.

Das Unternehmen veröffentlicht Ziele und verfolgt diese dann, um beispielsweise Salz in seiner gesamten Produktlinie und Zucker in seiner Eislinie zu reduzieren. Nach Angaben von Unilever stammten 61 Prozent des Umsatzes im Jahr 2020 aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken mit „hohen Ernährungsstandards“ und das Unternehmen verpflichtete sich, diese Zahl bis 2022 auf 70 Prozent zu steigern.

Investoren wünschten weitere Produktverbesserungen

Candriam und auch andere Investoren befürchteten allerdings, dass Unilever nicht die erforderlichen Informationen preisgibt, um die Fortschritte des Unternehmens mit Blick auf die Standards und Vorschriften der Regierungen und Behörden unabhängig nachzuverfolgen. Berechnungen der Access to Nutrition Initiative (ATNI) zufolge, der weltweit führenden Organisation für den Vergleich von Lebensmitteln, könnten lediglich 17 Prozent der weltweiten Lebensmittel- und Getränkeprodukte von Unilever als wirklich gesunde Produkte angesehen werden. Damit steht Unilever in der Branche auf Platz zwei. Die Investoren wünschten sich vor diesem Hintergrund eine branchenweite Verbesserung.

Seit dem Jahr 2018 ist Candriam Mitglied einer ATNI-Arbeitsgruppe und arbeitet aktiv mit Unilever, um die Praktiken und Transparenz des Unternehmens in Bezug auf die Ernährung zu verbessern. Seit 2019 setzen sich Vertreter von Candriam persönlich mit Unilever zum Thema Zucker in Lebensmittelprodukten zusammen.

Unilever hat zwar Fortschritte gemacht, aber diese blieben, so wie auch die Fortschritte der Agrar- und Lebensmittelbranche insgesamt, hinter unseren Erwartungen zurück. Im Jahr 2021 hat Candriam daher gemeinsam mit dem Investoren-Netzwerk Healthy Markets, das von ShareAction, einer Initiative für verantwortungsbewusstes Investieren, geleitet wird, einen Aktionärsbeschluss zu Ernährungszielen und Ernährungstransparenz für die Jahreshauptversammlung 2022 eingereicht.

Im März 2022 verkündete Unilever seine Entscheidung, die Leistung seines weltweiten Produktportfolios in 16 einzelnen Märkten anhand sechs von der Weltgesundheitsorganisation befürworteten Nutrition Profile Models zu veröffentlichen. Unilever ist damit das erste weltweit tätige Lebensmittelunternehmen, das eine solche Verpflichtung eingegangen ist. Im Oktober 2022 hat Unilever mit der Umsetzung in die Praxis begonnen.

Der gemeinsame Erfolg: Unilever hat mit seinen Aktionären zusammengearbeitet und seine Leistung gesteigert. Darüber hinaus haben seither – wie es von aktiven Anlegern erwartet wurde –zwei der fünf weltweit größten Lebensmittelkonzerne nachgezogen.

