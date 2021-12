Union bietet Riester-Sparern den besten Service

Union Investment ist Deutschlands kundenfreundlichste Fondsgesellschaft mit Riester-Produkt. Das geht aus einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität hervor. Das Unternehmen untersuchte, wie gut Fondsgesellschaften ihre Kunden informieren. Dazu wurden Testkäufer eingesetzt.Im Vergleich mit sechs Konkurrenten erhält Union Investment die beste Service-Gesamtnote. Das liegt an ihrem Kundenservice per E-Mail. In dieser Kategorie wurde unter anderem die Dauer bis zur Antwort auf eine Kundenanfrage bewertet. Bei der Einzelnote für telefonische Anfragen kommt Union Investment auf den dritten Platz, hinter BHW und Deka. Beim Internetangebot und Individualität der Antworten liegt die DWS vorn. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen hier Cominvest und Deka.