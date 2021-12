Christian Hilmes 16.01.2008 Lesedauer: 1 Minute

Union-Dachfonds als Global Player

Union Investment hat zwei neue Dachfonds aufgelegt: Der Uni Strategie Flexibel (WKN: A0KDYC) investiert in Zielfonds, die auf verschiedene Anlageklassen setzen. Der Uni Trend Global (WKN: A0KDYA) legt in spezielle Aktienfonds für einzelne Länder, Branchen und Investmentthemen an.