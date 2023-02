Management Union Investment beruft Vorstand – und Geschäftsführer für Privatfonds-Einheit

Giovanni Gay, bislang Leiter des Privatkundengeschäfts von Union Investment und Geschäftsführer der Union Investment Privatfonds, rückt ab dem 1. März 2023 in den Vorstand der Union Asset Management Holding auf. Im Vorstand verantwortet Gay das Privatkundengeschäft sowie den Bereich Infrastruktur und die IT. „Die digitale Transformation ist eine Aufgabe mit höchster strategischer Bedeutung, die Giovanni Gay in den letzten Jahren im Privatkundengeschäft mit großer Kraft vorangetrieben hat“, erklärte Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender der Union Asset Management Holding, die Berufung Gays.

Gay war seit Januar 2004 Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft Union Investment Privatfonds und Leiter des Bereichs Privatkunden in der Union-Investment-Gruppe. Des Weiteren ist er Mitglied im Risikomanagement-Komitee und im Führungskreises der Union-Investment-Gruppe. Er startete seine berufliche Laufbahn 1993 bei der Banco Santander in Frankfurt. Zuvor studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln.

Position des Union-Investmentchefs weiterhin vakant

Ebenfalls im März tritt Benjardin Gärtner die Nachfolge von Andreas Köster bei der Union Investment Privatfonds an und wird Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köster hatte die Geschäftsführung Ende 2022 auf eigenen Wunsch hin verlassen – und war auch Investmentchef von Union Investment. Die Position des Investmentchefs übernimmt Gärtner allerdings nicht – die Position bleibt laut Auskunft einer Sprecherin vakant, bisher bekleidet Vorstand Frank Engels sie weiterhin kommissarisch.

Gärtner, der seit 2015 bei Union Investment als Managing Director das gesamte Aktienportfoliomanagement leitet, durchlief zuvor langjährige Berufsstationen in der Allianz-Gruppe, bei Goldman Sachs und bei der Deutschen Bank, bei der er vor seinem Wechsel zu Union Investment als Managing Director und Co-Leiter Aktien für den Gesamtvertrieb Aktien tätig war.

Die Union Investment Asset Management Holding bündelt das Geschäft der Union-Investment-Gruppe – so ist beispielsweise die Union Investment Privatfonds eine Tochter der Holding und bietet Vermögensmanagement im Form verschiedener aktiver Multi-Asset-Fonds an. Die Anteilseigner von Union Investment sind Volksbanken und Raiffeisenbanken, die DZ Bank sowie weitere Partner aus der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.