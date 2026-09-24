Noch gut drei Monate dauert es, bis das Altersvorsorgedepot startet. Einige Anbieter haben ihre Konditionen schon verkündet , andere halten sich mit offiziellen Meldungen noch zurück. Nun zeichnet sich ab, was das Depot beim Onlinebroker Flatexdegiro, bei der Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken, Union Investment , und bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS kosten soll.

0,07 Prozent pro Jahr betragen die laufenden Kosten für das günstigste Depot von Flatexdegiro. Die laufenden Kosten sollen in den ersten fünf Jahren erstattet werden. „Es fallen für das Standarddepot Core weder Depot- noch Vertragsgebühren an“, heißt es von Flatexdegiro. Zudem werden keine Orderprovisionen für Sparpläne und Einmalanlagen berechnet.

Damit läge der Broker mit mehr als 3,5 Millionen Kunden gleichauf mit Quirion am unteren Ende der Preisspanne. Der digitale Vermögensverwalter der Quirin Privatbank setzt für das Altersvorsorgedepot zwei Vanguard-ETFs mit rund 0,07 Prozent laufenden Kosten pro Jahr ein.

Die DWS und Union Investment springen nicht auf den Billigzug auf. Die DWS verlangt voraussichtlich 0,44 Prozent Gesamtkosten pro Jahr für ihr günstigstes Altersvorsorge-Modell, einen passiven ETF. Alle Kosten sind inklusive Transaktionskosten zu verstehen, wie das Haus gegenüber DAS INVESTMENT mitteilt. Interessanterweise soll der aktive ETF der DWS mit 0,77 Prozent Gesamtkosten pro Jahr gleich bepreist sein wie der aktive Fonds des Hauses.

Union Investment setzt auf aktive Fonds

Union Investment wolle für das Standarddepot 0,55 Prozent pro Jahr verlangen, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Das läge über dem passiven Depot der DWS. Dazu kämen aber noch laufende Kosten innerhalb des Fonds, beispielsweise Transaktionskosten. Union Investment setzt auch für die Standardprodukte, die per Gesetz der Kostengrenze von 1 Prozent unterliegen, bewusst auf aktiv verwaltete Fonds.

Im Gegensatz zur DWS sollen die teuersten Produkte der Union Investment jedoch maximal rund 1 Prozent kosten. Auch hier fallen noch Transaktionskosten an, die bei der Konkurrenz bis zu 0,1 Prozentpunkte ausmachen. Die DWS plant verschiedene Modelle mit bis zu 1,54 Prozent Gesamtkosten pro Jahr, inklusive Transaktionskosten.