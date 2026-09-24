0,5 Prozent: DWS und Union Investment veröffentlichen AVD-Kosten
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Noch gut drei Monate dauert es, bis das Altersvorsorgedepot startet. Einige Anbieter haben ihre Konditionen schon verkündet, andere halten sich mit offiziellen Meldungen noch zurück. Nun zeichnet sich ab, was das Depot beim Onlinebroker Flatexdegiro, bei der Fondsgesellschaft der Genossenschaftsbanken, Union Investment, und bei der Deutsche-Bank-Tochter DWS kosten soll.
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