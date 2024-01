Seit knapp einer Woche gilt die neue Eltif-Verordnung (European Long Term Investment Fund), die dafür sorgen soll, dass Privatanleger deutlich einfacher in die Anlageklasse investieren können. Nun verkündet Union Investment, dass gemeinsam mit der Unternehmensberatung Mercer zum 28. März 2024 der erste Infrastruktur-Eltif für Privatkunden aufgelegt wird.

Seit dem 15. Januar 2024 können Anleger Anteile des Uni Privatmarkt Infrastruktur zeichnen. Laut einer Mitteilung von Union Investment handelt es sich um den ersten Eltif für Privatkunden in Deutschland, der breit diversifiziert in Infrastruktur anlegt. Dazu gehören neben dem Energiesektor Projekte aus dem Transport-, Versorgungs- oder Kommunikationsbereich sowie der sozialen Infrastruktur.

Mercer managt das Portfolio

Union Investment kümmert sich primär um den Vertrieb, das Liquiditätsmanagement und die Administration. Mercer managt das Portfolio und wählt die dafür geeigneten Projekte aus. Seit 2019 arbeiten beide bereits auf institutioneller Seite zusammen – jetzt auch bei Privatkunden.

Eine Mindestanlagesumme gibt es bei dem aufgelegten Eltif nicht. Die empfohlene Anlagedauer beträgt sieben Jahre. Die Verfügbarkeit entspricht der von Offenen Immobilienfonds. Es gibt eine zweijährige Mindesthaltedauer und eine einjährige Kündigungsfrist.

Nach Ablauf der Zeichnungsphase vom 15. Januar bis 13. März 2024 kann der Fonds nach Auflegung am 28. März 2024 weiterhin erworben werden, bis ein bestimmtes Zielvolumen erreicht wird. Danach werden so lange keine Orders mehr angenommen, bis die Liquidität über Investitionen in Infrastrukturanlagen wieder gesunken ist.

Grund dafür ist, dass der Fonds nur so viel Kapital einsammeln soll, wie Mercer zeitnah in Infrastrukturinvestments überführen kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Portfolio nicht zu stark in Liquidität angelegt ist.