Union Investment Neue Fondsauswahl im Riester-Produkt UniProfiRente Select

Ab 2017 will Union Investment bei Neuabschlüssen der UniProfiRente Select nur noch zwei neue Fonds anbieten, die weltweit in Aktien investieren. So soll die Chancenkomponente gestärkt und den Anforderungen der Kunden besser angepasst werden.