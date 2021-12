Redaktion 21.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Union Investment Rekordabsatz bei Fonds im ersten Halbjahr

Union Investment hat beim Nettoneugeschäft das stärkste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. „Auf der Suche nach Rendite und einer ausgewogenen Vermögensstruktur gewinnen Fonds bei Anlegern an Attraktivität. Das spiegelt sich im dynamisch wachsenden Neugeschäft und im Bestand wider“, sagte Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment, im Rahmen einer Presseveranstaltung in Kleinheubach.