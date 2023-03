Artikel hören Umfrage unter Verbrauchern Aktien werden für die private Altersvorsorge immer beliebter Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Für ihre privaten Altersvorsorge legen die Deutschen in der Regel zwischen 100 und 200 Euro pro Monat zurück. Doch aufgrund der seit einem Jahr stark gestiegenen Inflation hat nicht jeder Verbraucher noch so viel Geld am Ende des Monats übrig. Wer dennoch spart, setzt immer öfter auf Aktien.