Für ihre privaten Altersvorsorge legen die Deutschen in der Regel zwischen 100 und 200 Euro pro Monat zurück. Doch aufgrund der seit einem Jahr stark gestiegenen Inflation hat nicht jeder Verbraucher noch so viel Geld am Ende des Monats übrig. Wer dennoch spart, setzt immer öfter auf Aktien.

Altersvorsorge bleibt bei vielen derzeit auf der Strecke. So lautet zumindest das Fazit einer aktuellen Studie im Auftrag der Fondsgesellschaft Union Investment: Das Marktforschungsinstitut Forsa befragte hierfür im November rund 1.000 20- bis 59-Jährige, die in privaten Haushalten über die Finanzen mitentscheiden.

Wieder steigende Zinsen und Inflationsraten

Demnach sorgen weder die aktuell wieder steigenden Zinsen noch die Inflation dafür, dass sich die Sparer hierzulande verstärkt mit ihrer privaten Altersvorsorge beschäftigen. Dass das eigentlich notwendig wäre, ist vielen Teilnehmern der Online-Umfrage jedoch durchaus bewusst, erklären die Frankfurter Studienautoren.

Immer weniger Menschen beschäftigen sich mit ihrer privaten Altersvorsorge:

Quelle: Anlegerbarometer von Union Investment; Stand: November 2022 >>Vergrößern! © Union Investment

Nur jeder 2. kümmert sich um Altersvorsorge Giovanni Gay © Union Investment

Insbesondere Jüngere im Alter zwischen 20 und 29 Jahren denken kaum an ihren Ruhestand, der für die meisten etwa vier Jahrzehnte in der Zukunft liegt. In dieser Altersgruppe besitzen auch nur 45 Prozent ein Finanzprodukt, um im Alter über die gesetzlichen Rentenansprüche hinaus finanziell abgesichert zu sein.

Doch die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung reichen nicht aus, um den aktuellen Lebensstandard im Alter halten zu können. Das wissen 76 Prozent der Befragten. 70 Prozent der Teilnehmer gehen deshalb davon aus, dass sie im Rentenalter einen Teil der Lebenshaltungskosten aus dem Ersparten bestreiten müssen.

Thema private Altersvorsorge nicht verbummeln!

Dennoch haben sich nur 49 Prozent der Befragten mit ihrer privaten Altersvorsorge beschäftigt. Das sind 5 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr und 20 Prozentpunkte weniger als vor zehn Jahren. Von den 20- bis 29-jährigen Befragten haben sich aktuell lediglich 31 Prozent mit dem Thema befasst. Vor zehn Jahren waren es 49 Prozent.

„Gerade junge Menschen sollten das Thema private Altersvorsorge nicht verbummeln und eher früher als später damit beginnen, für ihr Alter vorzusorgen. Wenn sie dies nicht tun, lassen sie die Chancen liegen, die eine langfristige Geldanlage für den Vermögensaufbau bietet“, mahnt Giovanni Gay.