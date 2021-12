Unirak Nachhaltig Konservativ Union Investment mit neuem Öko-Mischfonds

Duy Ton, Union Investment

Der neue Unirak Nachhaltig Konservativ (ISIN: LU1572731245) investiert überwiegend in Anleihen und Aktien. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds neben wirtschaftlichen Aspekten auch ethische, soziale sowie ökologische Kriterien. Zusätzlich wird der Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigem Kerngeschäft und verantwortungsvoller Unternehmensführung gelegt.

Im Bereich der verzinslichen Papiere wird das Fondsvermögen zu mindestens 30 Prozent in Staatsanleihen aus der Eurozone angelegt. Darüber hinaus kann in Rentenpapiere europäischer Emittenten investiert werden. Nicht auf Euro lautende beziehungsweise nicht währungsgesicherte Vermögenswerte dürfen maximal 30 Prozent des Fondsvermögens betragen.

Flexible Mischung aus Aktien und Renten

Portfoliomanager Duy Ton strebt langfristig einen Rentenanteil von etwa zwei Drittel und einen Aktienanteil von etwa einem Drittel an. Die Quoten sind dabei flexibel. In turbulenten Zeiten an den Kapitalmärkten können somit Aktien auf 25 Prozent reduziert und in chancenreichen Phasen auf maximal 50 Prozent aufgebaut werden.

Ausschlussfilter für Firmen und Staaten

Der Fonds verfolgt einen dreistufigen nachhaltigen Investmentprozess, der Nachhaltigkeitsresearch und Fundamentalanalyse miteinander verzahnt. In der ersten Stufe wird das gesamte Anlageuniversum einem Ausschlussverfahren unterzogen und so die Einhaltung der ethischen Leitplanken sichergestellt.

„Unternehmen, die gegen die von uns definierten Ausschlusskriterien wie beispielsweise die Erzeugung von Atomenergie, die Durchführung von Tierversuchen für kosmetische Zwecke oder die Herstellung von Streumunition verstoßen, werden ausgeschlossen“, sagt Ton. Auch Staaten sind Gegenstand dieses Verfahrens. „Länder, die zum Beispiel ein undemokratisches Regime oder eine eingeschränkte Glaubensfreiheit aufweisen, kommen für ein Investment nicht in Frage.“

Titel mit höchsten Nachhaltigkeitsstandards

In der zweiten Stufe wird das verbleibende Anlageuniversum im Rahmen des Nachhaltigkeits-Research analysiert und bewertet. Hierfür ermittelt das Fondsmanagement den sogenannten Environmental-Social-Governance-Score (ESG-Score). Er zeigt, wie nachhaltig ein Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung agiert. Auch das Geschäftsmodell wird dabei mit einbezogen.

„Basierend auf den Ergebnissen der ESG-Analyse wählen wir die jeweils nachhaltigsten Titel innerhalb einer Branche oder einer Region aus“, sagt Ton. In der dritten Stufe werden diese dann unter wirtschaftlichen Aspekten beleuchtet mit dem Ergebnis, dass nur solche Wertpapiere ins Portfolio kommen, die sowohl aus fundamentaler als auch aus nachhaltiger Sicht eine positive Bewertung erhalten.

Aktive Einflussnahme auf Unternehmen

Die ausgewählten Unternehmen können sich im Grad der Nachhaltigkeit dennoch unterscheiden. „Im Rahmen unseres Engagement-Ansatzes nehmen wir deshalb aktiv Einfluss auf die Nachhaltigkeitspraktiken der Unternehmen“, erklärt Portfoliomanager Ton.