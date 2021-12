Karen Schmidt 04.03.2011 Lesedauer: 1 Minute

Unisex, Niedrigzins und Guttenberg: Was die Versicherungsbranche umtreibt

Zum elften Mal in Folge traf sich die Versicherungsbranche in München, um über aktuelle Themen zu diskutieren. DAS INVESTMENT.com war bei der Tagung "Assekuranz im Aufbruch" dabei und stellt die wichtigsten Themen in einer Bildstrecke vor.