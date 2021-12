Karen Schmidt 22.08.2012 Lesedauer: 1 Minute

Unisex: Zurich tauscht kostenlos um

Bei Abschluss einer Erwerbs-, Berufsunfähigkeits-, oder Risikolebensversicherung bis zum 20. Dezember 2012 bietet die Zurich Versicherung eine Umtauschoption an. Kunden, die noch in diesem Jahr einen Bisex-Vertrag abschließen, können ihn ab 2013 in einen Unisex-Tarif umwandeln, wenn sich dadurch ein günstigerer Beitrag bei gleicher Leistung ergibt.