Alternative zum Tagesgeld Unitplus: ETF-Portfolio, Zinsen und weltweit zahlen in einem Produkt

Das Berliner Fintech-Unternehmen Unitplus hat mit seinen Anlageprodukten auf Basis von ETFs, die auch für den Zahlungsverkehr genutzt werden können, bereits mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Nun will das Unternehmen auch vom wachsenden Interesse an Festgeld profitieren.

In der aktuellen Finanzlandschaft bieten einige Banken wieder äußerst attraktive Zinsen für Tages- und Festgeldkonten an. Ein entscheidender Faktor für die guten Angebote ist die Anpassung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Diese Maßnahmen zur Kontrolle der Inflation und Stabilisierung der Wirtschaft haben direkte Auswirkungen auf die Konditionen. Die Zinsen sind in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen.

Der Wettbewerb um Kunden: Tagesgeldzinsen als Lockmittel

Ein weiterer Motor für großzügige Tagesgeldzinsen ist die Jagd nach neuen Kunden. Tagesgeldkonten dienen dabei als gezieltes Lockmittel, um Anleger von der Konkurrenz abzuwerben. Der Wettbewerb führt zu regelmäßigen Zinsanpassungen, da die Geldhäuser versuchen, sich an die Spitze der Tagesgeld-Hitlisten zu setzen. In Phasen steigender Zinsen entwickelt sich ein dynamischer Markt, in dem die Banken ihre Konditionen regelmäßig überarbeiten, um die besten Angebote zu präsentieren. Das hat wiederum zur Folge, dass die Spitzenpositionen ständig wechseln, da die Institute versuchen, sich durch höhere Zinssätze einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Cashplus als Alternative: Investition am Kapitalmarkt ohne lästigen Wechselaufwand

Die Kurzfristigkeit vieler Angebote bringt jedoch einen Nachteil mit sich: Nach Ablauf des attraktiven Lockzinssatzes sinkt dieser deutlich. Vor diesem Hintergrund hat Unitplus eine innovative Lösung entwickelt. Gemeinsam mit Mastercard hat das Fintech-Unternehmen vor einiger Zeit „Cashplus“ vorgestellt, mit dem Sparer von den EZB-Zinsen profitieren und gleichzeitig weltweit bequem mit einer Debit Mastercard bezahlen können. Der Clou: Das Geld landet nicht auf einem herkömmlichen Tagesgeldkonto, sondern direkt in einem Depot der belgischen Aion Bank. Nicht benötigtes Geld kann in verschiedene, breit gestreute ETF- oder in das Cashplus-Portfolio investiert werden. Bei Letzterem wird die Anlagesumme im Xtrackers EUR Overnight Rate Swap, ein Geldmarkt-ETF der Deutschen Bank angelegt.

Durch diesen Kniff profitieren Anleger automatisch von steigenden Zinsen, ohne ständig die Bank wechseln zu müssen. Zudem belohnt die App Zahlungen mit 0,1 Prozent Cashback. Ein weiterer Pluspunkt ist die tägliche Verzinsung bei Cashplus sowie die komplette Verwaltung über eine benutzerfreundliche App. Für die Abwicklung und Verwahrung erhebt Unitplus eine Kostenpauschale von 0,6 Prozent des angelegten Betrags.

Festplus als neues Sparprodukt: Flexibles Festgeld auf ETF-Basis

Als Reaktion auf das gestiegene Zinsniveau bringt Unitplus mit „Festplus“ nun ein weiteres Produkt auf den Markt. Die am 16. Januar 2024 gestartete Festgeldalternative basiert ebenfalls auf einem ETF und ermöglicht Anlegern, ihr Geld befristet für maximal drei Jahre in einen Mix aus Unternehmensanleihen zu investieren. Der Zinssatz beträgt 3,65 Prozent abzüglich Gebühren. Fabian Mohr, Gründer von Unitplus, hebt besonders die Flexibilität von Festplus hervor. Im Gegensatz zum klassischen Festgeld kann der Anleger seine Anlage jederzeit vor Laufzeitende an der Börse verkaufen. Zudem sind die Einlagen wie bei allen Produkten von Unitplus auch über 100.000 Euro hinaus abgesichert, da das angelegte Geld als Sondervermögen geführt wird.

Investition in den Xtrackers Target Maturity EUR Corporate Bond ETF

Für das Festplus-Angebot kooperiert Unitplus mit der Fondsgesellschaft DWS. Die Anlagesumme fließt in den Xtrackers Target Maturity EUR Corporate Bond 2027, der eine feste Laufzeit bis September 2027 hat. Der im November 2023 aufgelegte Xtrackers-ETF investiert breit gestreut in Schuldverschreibungen europäischer Unternehmen mit ähnlichen Laufzeiten. Eine Besonderheit dieses ETFs ist, dass nicht nur die laufenden Zinskupons ausgeschüttet werden. Vielmehr wird zum Laufzeitende auch das verbliebene ETF-Vermögen an die Fondsinhaber zurückgezahlt. Hervorzuheben ist, dass das Portfolio trotz ähnlicher Laufzeiten der Anleihen in den letzten zwölf Monaten nach und nach umgeschichtet wird. Dabei werden die Unternehmenspapiere im Portfolio in Staatsanleihen mit kurzer Restlaufzeit getauscht. Diese Vorgehensweise trägt zur Sicherung der Liquidität bei und stellt sicher, dass auch kurz vor der Auflösung des Fonds ein hohes Maß an Liquidität gewährleistet ist.

Renditeberge: Unitplus mit fünf ETF-Portfolios mit steigendem Risiko und Potenzial

Zusätzlich kann bei Unitplus über verschiedene ETF-Portfolios mit unterschiedlichen Risikostufen breit gestreut in Aktien und Anleihen investiert werden. Der Aktienanteil ist mit rund 800 Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und verschiedenen Schwellenländern breit gestreut. Dabei gelten strenge Nachhaltigkeitskriterien: Erfüllt ein ETF diese Standards nicht, wird er ausgetauscht.

Die insgesamt fünf ETF-Portfolios sind mit Zugspitze, Matterhorn, Mont Blanc, Kilimandscharo und Mount Everest nach bekannten Bergen benannt. Das Risiko und gegebenenfalls auch die mögliche Rendite ist umso höher, je höher der Gipfel ist.

Auf dem Weg zum „One-Stop-Shop“



Insgesamt zeigt die Entwicklung von Unitplus, dass das Fintech bestrebt ist, die Bedürfnisse seiner Kunden umfassend zu erfüllen. Die Vision des „One-Stop-Shops“ unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz von Unitplus, der sich nicht nur auf kurzfristige Sparprodukte, sondern auch auf langfristige Anlagemöglichkeiten konzentriert. Mit dieser Ausrichtung positioniert sich Unitplus als zukunftsorientierte Finanzplattform, die ihren Kunden vielfältige und bedarfsgerechte Lösungen bietet.