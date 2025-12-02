Universa: Sievert beerbt Baulig, Wimmer wird befördert
Bei der Nürnberger Universa hat zum Start des Monats Dezembers der Vorstandssprecher gewechselt. Gleichzeitig tritt ein neuer Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand in Kraft. Frank Sievert übernimmt den Posten von Michael Baulig, der mit 67 Jahren in den Ruhestand geht, an der Unternehmensspitze. Angekündigt hatte die Universa einen größeren Vorstandsumbau bereits im Juli des Jahres.
„Michael Baulig war ein Garant für Verlässlichkeit, Stabilität und Zukunftsorientierung. Er hat unsere Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich weiterentwickelt und nachhaltig aufgestellt“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Hubert Karl Weiler. Baulig war über 46 Jahre im Unternehmen beschäftigt – davon 17 Jahre als Mitglied des Vorstands und acht Jahre an der Unternehmensspitze.
Neuer Vorstandssprecher bleibt wie bisher für Finanzen zuständig
Sievert (58) ist bereits seit 2012 als Finanzvorstand für die Universa tätig und verantwortet bisher die Bereiche Immobilien, Wertpapiere, Finanzierungen, Recht, Rechnungswesen, Betriebsrestaurant, Vorstandssekretariat, Inkassobuchhaltung und Zentrale Services. In seiner neuen Rolle als Vorstandschef behält Sievert wichtige Kapitalanlage- und Zentralfunktionen.
Wimmer ab Dezmneber, Holzmann ab Februar neu im Vorstand
Zugleich wird Marco Wimmer zum stellvertretenden Vorstandsmitglied befördert. Der 45-Jährige ist ein Eigengewächs des Hauses und war bisher Abteilungsdirektor und Compliance-Beauftragter. In seinem neuen Ressortzuschnitt werden operative Versicherungs- und Serviceeinheiten gebündelt. Wimmer übernimmt im Vorstand die Verantwortung für die Fachbereiche Lebens- und Krankenversicherung sowie Huk/Sach, Kundenservicecenter, Zentrales Controlling, Personal und Prozess- und Betriebsentwicklung.
Zum 1. Februar 2026 soll zudem Jutta Holzmann (46) als stellvertretendes Vorstandsmitglied die Nachfolge von Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier antreten, der zu diesem Termin ebenfalls in den Ruhestand eintritt. Holzmann kommt von der R+V.
Zudem soll zum 1. Februar 2026 der bisherige Abteilungsdirektor und Prokurist Stefan Krause (50) zum stellvertretenden Vorstandsmitglied für die Bereiche Informationstechnologie, Mathematik und Revision berufen werden.