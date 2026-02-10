Mit der R+V-Abwerbung Jutta Holzmann und Eigengewächs Stefan Krause ist der neue Universa-Vorstand vollständig. Das Gremium wächst damit auf vier Mitglieder.

Erstmals eine Frau im Führungsgremium Universa: Generationswechsel im Vorstand mit zwei Neubesetzungen abgeschlossen

Jutta Holzmann und Stefan Krause sind neue Vorstandsmitglieder der Universa Versicherung. Die Berufung zum 1. Februar wurde erst nachträglich bekanntgegeben. Damit gehört erstmals in der Unternehmensgeschichte eine Frau dem Vorstandsgremium an, das personell von drei auf vier Mitglieder erweitert wurde.

Krause war bisher Abteilungsdirektor in der IT und Prokurist bei den Nürnbergern. Laut seines Linkedin-Profils ist er bereits seit 18 Jahren in Unternehmen. Zuvor arbeitete er unter anderem als Softwareentwickler. Der 50-Jährige übernimmt im Vorstand die Ressorts Informationstechnologie, Mathematik und Revision.

Erste Frau im Vorstand kommt von der R+V

Holzmann wiederum führt als Vorstandsmitglied die Vertriebsbereiche Stamm- und Partnerorganisation sowie die Ressorts Vertrieb-Service-Marketing und Zentrale Services. Die 46-Jährige bringt laut des Unternehmens 20 Jahre vertriebliche Fach- und Führungsverantwortung im Banken- und Versicherungsbereich mit. Holzmann hatte im Dezember als Generalbevollmächtigte bei der Universa angefangen. Davor war sie lange Jahre für die R+V tätig. Sie tritt die Nachfolge von Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier an, der in den Ruhestand gegangen ist.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Mit den jetzigen Personalentscheidungen ist laut der Universa im Vorstand ein „Generationenwechsel“ vollzogen. Bereits zum 1. Dezember hatte Frank Sievert (58) den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig, der sich ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet hat, an der Unternehmensspitze abgelöst. Zudem wurde mit Marco Wimmer (46) ein neues Vorstandsmitglied berufen.

„Wir haben uns personell neu aufgestellt und verstärkt, um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern und die positive Entwicklung unserer Unternehmen kontinuierlich und konsequent fortzuführen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Hubert Karl Weiler.