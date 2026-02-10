Universa: Generationswechsel im Vorstand abgeschlossen
Jutta Holzmann und Stefan Krause sind neue Vorstandsmitglieder der Universa Versicherung. Die Berufung zum 1. Februar wurde erst nachträglich bekanntgegeben. Damit gehört erstmals in der Unternehmensgeschichte eine Frau dem Vorstandsgremium an, das personell von drei auf vier Mitglieder erweitert wurde.
Krause war bisher Abteilungsdirektor in der IT und Prokurist bei den Nürnbergern. Laut seines Linkedin-Profils ist er bereits seit 18 Jahren in Unternehmen. Zuvor arbeitete er unter anderem als Softwareentwickler. Der 50-Jährige übernimmt im Vorstand die Ressorts Informationstechnologie, Mathematik und Revision.
Erste Frau im Vorstand kommt von der R+V
Holzmann wiederum führt als Vorstandsmitglied die Vertriebsbereiche Stamm- und Partnerorganisation sowie die Ressorts Vertrieb-Service-Marketing und Zentrale Services. Die 46-Jährige bringt laut des Unternehmens 20 Jahre vertriebliche Fach- und Führungsverantwortung im Banken- und Versicherungsbereich mit. Holzmann hatte im Dezember als Generalbevollmächtigte bei der Universa angefangen. Davor war sie lange Jahre für die R+V tätig. Sie tritt die Nachfolge von Vertriebsvorstand Werner Gremmelmaier an, der in den Ruhestand gegangen ist.
Mit den jetzigen Personalentscheidungen ist laut der Universa im Vorstand ein „Generationenwechsel“ vollzogen. Bereits zum 1. Dezember hatte Frank Sievert (58) den bisherigen Vorstandsvorsitzenden Michael Baulig, der sich ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet hat, an der Unternehmensspitze abgelöst. Zudem wurde mit Marco Wimmer (46) ein neues Vorstandsmitglied berufen.
„Wir haben uns personell neu aufgestellt und verstärkt, um die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern und die positive Entwicklung unserer Unternehmen kontinuierlich und konsequent fortzuführen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Hubert Karl Weiler.