Universal-Fonds aus Nordrhein und Westfalen

Universal-Investment hat zwei neue Fonds aufgelegt, in denen Vermögensverwalter das Vermögen ihrer Kunden managen. GSP Asset Management aus Münster ist für den neuen GSP Aktiv Portfolio UI (WKN: A0NEBD) verantwortlich. Portfoliomanager Mehmet Belli setzt bei seinem ersten Fonds vor allem auf Indexfonds für die internationalen Aktienmärkte. Die Aktienquote des Mischportfolios kann er zwischen 40 und 100 Prozent variieren. Zurzeit befindet sie sich am unteren Ende der Bandbreite.Die Stadtsparkasse Düsseldorf ist der Fondspartner des Direct Invest Explorer Select (WKN: A0NEBE). Portfoliomanager Michael Peters investiert in Aktien von Unternehmen, die Energierohstoffe, Metalle oder Mineralien fördern oder Dienstleistungen dafür erbringen. Das Düsseldorfer Finanzinstitut ist auch für den Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return (WKN: A0D8QM) zuständig, der bei der HSBC-Tochter Inka aufgelegt wurde.Der Ausgabeaufschlag beträgt jeweils 5 Prozent. Für die Verwaltungsgebühr werden jährlich 2 Prozent (GSP) beziehungsweise bis zu 2,5 Prozent (Explorer) fällig.