Universal Investment holt McKinsey-Mann als Transformationschef

Die Universal Investment Gruppe hat ihr Führungsteam um zwei Manager erweitert. Jean-Philippe Talmon übernimmt zum 1. Juni die neu geschaffene Position des Chief Transformation Officer, während Markus Bannwart in die Geschäftsführung der deutschen Fondsdienstleistungsplattform aufrückt.

Talmon war zuletzt Operating Partner bei Montagu Private Equity und verfügt über Erfahrungen bei McKinsey & Company sowie als Manager bei Capsugel. In seiner neuen Rolle berichtet er direkt an Chefin Francesca McDonagh und verantwortet die Transformation des Unternehmens.

Bannwart arbeitet seit fast zehn Jahren bei Universal Investment und leitet bereits den Bereich Alternative Investments & Structuring. „Das Volumen von Alternativen Investments hat sich seit 2014 mehr als verzwölffacht und liegt heute bei rund 120 Milliarden Euro. Das gesamte Spektrum alternativer Anlagen hat für unsere institutionellen Kunden an Bedeutung gewonnen“, so Bannwart. Seine Berufung in die Geschäftsführung der Universal Investment soll die Bedeutung dieses Produktbereichs hervorheben.

Universal Investment verwaltete bis April 1,168 Billionen Euro – eine Steigerung von rund 120 Milliarden Euro innerhalb eines Jahres.