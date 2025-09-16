Die Heimatliebe der Instis bröckelt: Nur noch 55 Prozent der Neuinvestitionen bleiben in Deutschland, der Rest geht nach Europa. Sogar der Einzelhandel feiert ein kleines Comeback.

Immobilien bleiben eine wichtige Säule von institutionellen Portfolios, wie die Umfrage von Universal Investment aus dem Jahr 2025 zeigt

Die Stimmung erinnert an einen vorsichtigen Frühlingsanfang nach einem langen Winter: Nach Jahren der Zurückhaltung wagen sich institutionelle Investoren wieder verstärkt auf den Immobilienmarkt. Das zeigt die vierzehnte, jährlich stattfindende Immobilien-Umfrage von Universal Investment. Die Ergebnisse zeigen auch: Der Blick richtet sich nicht mehr vorrangig auf den heimischen Markt. Zunehmend steht Europa im Rampenlicht.

Die befragten Pensionseinrichtungen, Versicherungen und Kreditinstitute mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt rund 69 Milliarden Euro zeigen ein klares Muster: Während ihre Bestandsportfolios mit 63 Prozent noch stark auf Deutschland konzentriert sind, sollen bei Neuinvestitionen nur noch 55 Prozent in den heimischen Markt fließen. Der Rest verteilt sich mit 32 Prozent auf das europäische Ausland. Ein deutliches Signal für eine strategische Neuausrichtung.

Kurt Jovy, Leiter Immobilien bei Universal Investment, sieht darin eine Reaktion auf die geopolitischen Unsicherheiten der letzten Monate: „Der Trend zeigt, dass institutionelle Investoren nach stabileren Märkten und einer breiteren geografischen Diversifikation in Europa suchen.“

Logistik als aufstrebender Star

Bei den Nutzungsarten bleibt das Bürosegment mit 37 Prozent zwar führend, doch die eigentliche Überraschung kommt aus der Logistiksparte. Mit einem Anstieg von 4 Prozentpunkten auf 17 Prozent im Bestandsportfolio zeigt sich hier eine klare Trendwende. Die Pandemie und der boomende E-Commerce haben Logistikimmobilien zu begehrten Anlageobjekten gemacht – ein Trend, der sich die kommenden Jahre fortsetzen dürfte.

Bei Neuinvestitionen verliert das Bürosegment deutlich an Attraktivität (27 Prozent gegenüber 34 Prozent im Vorjahr), während der totgeglaubte Einzelhandel mit 13 Prozent eine kleine Renaissance erlebt. Investoren scheinen hier auf unterbewertete Chancen zu setzen.

Preise werden wieder attraktiv

Nach Jahren der Überhitzung normalisiert sich der Markt langsam. Für Deutschland bewerten 38 Prozent der Befragten die Preise als niedrig oder fair, im Vorjahr waren es nur 18 Prozent. Im restlichen Europa fällt das Urteil noch positiver aus: Die Hälfte der Teilnehmer sieht faire Bewertungen. Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Renditeerwartungen wider: Die durchschnittliche erwartete Cashflow-Rendite für Neuinvestitionen liegt bei 4,7 Prozent, deutlich über den 4,1 Prozent des Vorjahres.

Die Mehrheit der Investoren rechnet mit steigenden Preisen in Deutschland (59 Prozent) und Europa (61 Prozent). Nur in Nordamerika ist das Bild gemischt: 56 Prozent erwarten dort fallende Preise.

Infrastruktur als neue Beimischung

Ein interessanter Nebentrend zeichnet sich bei alternativen Investments ab: Während Immobilien mit einem Portfolio-Anteil von 26 Prozent klar dominieren, etabliert sich Infrastruktur langsam als zweites Standbein.

Mit durchschnittlich 7 Prozent Portfolio-Anteil ist die Assetklasse bei vielen institutionellen Investoren angekommen. Bei 62 Prozent der Befragten, die beide Anlageklassen kombinieren, bleiben Immobilien jedoch die dominierende Kraft.

ESG und KI prägen die Zukunft

Die Nachhaltigkeit bleibt ein zentrales Thema: 72 Prozent der Befragten räumen ESG-Kriterien höchste Priorität ein. Künstliche Intelligenz wird von 90 Prozent als wichtig erachtet, doch nur 30 Prozent nutzen sie bereits aktiv. Hier zeigt sich noch erhebliches Entwicklungspotenzial für die Branche.

Bei der Fondstrukturierung bleiben der deutsche offene Immobilien-Spezialfonds und die Luxemburger S.C.S./S.C.S.p. die bevorzugten Vehikel. An den viel diskutierten Eltifs besteht zumindest im Immobiliensegment hingegen weiterhin kein Interesse, auch das ist ein deutliches Signal an die Regulatoren.

Interessanter seien sogenannte Miteigentumsfonds, bei denen ein Investor seine Bestandsimmobilien ohne Verlust seiner Eigentümerstellung und damit im Einzelfall grunderwerbssteuerneutral in einen Fonds einbringen kann. Diese werden von etwa einem Drittel der Befragten als interessant eingestuft.

Vorsichtiger Optimismus im Ausblick

Die Immobilienbranche zeigt sich 2025 in einer Phase des vorsichtigen Optimismus. Die Preise haben sich normalisiert, die Renditen steigen wieder, und Europa bietet attraktive Diversifikationsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleiben die Investoren bei der Risikobereitschaft zurückhaltend, Core und Core+ Strategien dominieren mit jeweils 48 Prozent deutlich.

Der Markt befindet sich in einer Übergangsphase: weg von der reinen Heimatfixierung, hin zu einem paneuropäischen Ansatz. Logistik etabliert sich als dritte Säule neben Büro und Wohnen. Und während die Transaktionsmärkte langsam wieder in Schwung kommen, konzentrieren sich viele Investoren noch auf die Optimierung ihrer Bestandsportfolios.