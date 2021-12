Universal-Investment kauft SEB Master KAG

Nachdem die Aufsichtsbehörde BaFin Universal-Investment die Erlaubnis zur Auflage und Verwaltung von Hedgefonds erteilt hatte, kaufte die Fondsgesellschaft die SEB Master KAG, eine Sparte der SEB für Auflage und Verwaltung von Hedgefonds in Deutschland.Das administrierte Fondsvolumen von Universal-Investment erhöht sich mit dem Kauf um 110 Millionen Euro. „Weitere Mandate aus dem deutschsprachigen Raum werden in den kommenden Wochen folgen“, so die Gesellschaft.