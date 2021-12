Universal-Investment UCITS-SICAV-Plattform für unabhängige Asset Manager gestartet

Universal-Investment gründet für ihre Fondspartner eine luxemburgische Ucits-Plattform als Umbrella-Sicav. Die neue Plattform bietet insbesondere Asset Managern mit internationalem Vertriebsansatz eine effiziente Möglichkeit, Sicav-Teilfonds nach der EU-Investmentrichtlinie Ucits schnell, einfach und effizient aufzulegen und international zu vertreiben.Immer mehr unabhängige Asset Manager und Investmentboutiquen wollen ihre Produkte auch im Ausland vertreiben und setzen dabei auf die hohe Akzeptanz luxemburgischer Sicavs bei internationalen Investoren. Da der Aufbau und auch der Betrieb einer eigenen Sicav-Struktur aufwendig ist und sich nur bei einem vergleichsweise hohen Startkapital lohnt, bietet Universal-Investment (UI) die Möglichkeit, Sicav-Teilfonds unter dem Umbrella der UI-Sicav aufzulegen. „Die effiziente Lösung über die Sicav-Plattform von Universal-Investment hat für Fondspartner gleich mehrere Vorteile: So bietet die Plattform deutliche Zeit- und Effizienzvorteile gegenüber Stand-alone-Lösungen und reduziert zudem den administrativen Aufwand für Fondspartner erheblich“, erläutert Katja Müller, Leiterin des Private-Label-Fonds-Geschäfts von Universal-Investment.Dank der leistungsfähigen Struktur lassen sich praktisch alle Ucits-fähigen Anlagestrategien umsetzen. Zudem können Fondspartner entsprechend ihrem individuellen Anforderungsprofil ein breites Universum an Zusatzleistungen nutzen. Das Spektrum reicht dabei vom Reporting über Vertriebsunterstützung bis zum Risk Management. Die neue Plattform startet mit zwei Pilotkunden, die gemeinsam mit Universal-Investment zunächst drei Fondsprojekte umsetzen.Insgesamt entwickelt sich die Publikumsfondsplattform von Universal-Investment sehr positiv. So stieg die Zahl der aufgelegten Fonds binnen Jahresfrist (Ultimo März) um knapp 30. Das Publikumsfondsvolumen kletterte um knapp drei auf nun über 25 Milliarden Euro. „Damit hat sich das Volumen bei den Publikumsfonds in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt“, betont Müller. Aufgrund des fundierten Know-hows bei Strukturierungslösungen hat sich Universal-Investment mittlerweile zur bedeutendsten Plattform für alternative Ucits-Fonds entwickelt.„Das starke Wachstum unserer Kooperationen im Publikumsfondsbereich verdeutlicht einen klaren Trend im Fondsgeschäft: Unabhängige Vermögensverwalter, Asset Manager und Investmentboutiquen etablieren sich immer stärker und stellen ein zunehmend wichtiges Element der Investmentindustrie dar“, ist Katja Müller überzeugt. „Gerade internationale Asset Manager schätzen, dass wir sie über die klassische Fondsadministration hinaus mit umfangreichen Leistungen unterstützen und insbesondere im Bereich Vertriebssupport mit Bausteinen wie dem Commission Management, dem Zugang zu allen wichtigen Fondsplattformen und Zentraleinkäufern, der Unterstützung bei Auslandsvertriebszulassungen und integrierten Vermarktungs- und Vertriebsdienstleistungen einen erfolgreichen Einstieg in den internationalen Fondsmarkt ermöglichen“, so Müller.