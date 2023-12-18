Die besten Geldanlage-Themen 2024 (Umfrage unter Profis)
Welche Investment-Themen stehen 2024 hoch im Kurs? Welche Entwicklungen machen Sorgen, wo sehen die Profis Anlage-Chancen? Das und mehr wollte Universal Investment in einer Umfrage herausfinden, an der rund 50 Vermögensverwalter und Asset Manager teilgenommen haben. Eines der Ergebnisse: Insbesondere Aktien stehen kommendes Jahr im Fokus. Die Experten raten dementsprechend zu einer Erhöhung der Aktienquote, insbesondere bei US-Papieren.
Interessant ist, dass Investments in Klima und Umwelt weniger gefragt sind. Nur etwa ein Viertel der Befragten empfiehlt solche Investments. Welche Themen stattdessen ganz oben auf der Empfehlungsliste stehen, erfahren Sie in der Galerie oben.
Mehr Aktien als Anleihen
Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wird mit Sorge betrachtet, viele Experten rechnen mit einer Stagnation oder gar Rezession. Im Gegensatz dazu werden Schwellenländer, besonders in Asien, positiver gesehen, wobei ein Wachstum von über 2 Prozent erwartet wird.
Als größte Risiken für die Kapitalmärkte werden geopolitische Spannungen und die anhaltende Inflation genannt. Fast drei Viertel der Befragten sehen politische Konflikte als Hauptgefahr, und mehr als die Hälfte bewertet die Inflation als eine der größten Bedrohungen.
In Bezug auf die Portfoliostruktur empfehlen die Experten, dass Privatanleger etwa 55 Prozent ihres Portfolios in Aktien anlegen sollten. Diese Empfehlung geht mit einem leichten Rückgang der Aktienquote im Vergleich zum Vorjahr einher. Auf der Rentenseite wird eine Quote von 27 Prozent empfohlen.
Regional betrachtet, wird für 2024 eine stärkere Betonung auf Anlagen in den USA, gefolgt von Europa, Japan und den Schwellenländern, vorgeschlagen. Die Meinungen zu nachhaltigen Investments sind geteilt, einige Experten erwarten ein steigendes Interesse, während andere ein Nachlassen prognostizieren.
Trotz des jüngsten Kursanstiegs von Bitcoin bleibt die Einstellung der Börsenprofis gegenüber Kryptowährungen als Investmentthema für das Jahr 2024 verhalten. Nur etwa 20 Prozent der in der Universal-Investment-Umfrage befragten Vermögensverwalter und Asset Manager empfehlen Kryptowährungen als Anlage-Thema.
Diese geringe Empfehlungsquote spiegelt eine gewisse Skepsis wider, und das trotz der jüngsten positiven Entwicklungen im Kryptomarkt und der Aussicht auf die ersten Bitcoin-Spot-ETFs. Es scheint, als ob die Börsenexperten Kryptowährungen immer noch als zu volatil und unsicher für eine breitere Investorenbasis ansehen. Für die traditionellen Finanzmärkte bleiben Bitcoin & Co. weiter ein Nischeninvestment.