Welche Investment-Themen stehen 2024 hoch im Kurs? Welche Entwicklungen machen Sorgen, wo sehen die Profis Anlage-Chancen? Das und mehr wollte Universal Investment in einer Umfrage herausfinden, an der rund 50 Vermögensverwalter und Asset Manager teilgenommen haben. Eines der Ergebnisse: Insbesondere Aktien stehen kommendes Jahr im Fokus. Die Experten raten dementsprechend zu einer Erhöhung der Aktienquote, insbesondere bei US-Papieren.

Interessant ist, dass Investments in Klima und Umwelt weniger gefragt sind. Nur etwa ein Viertel der Befragten empfiehlt solche Investments. Welche Themen stattdessen ganz oben auf der Empfehlungsliste stehen, erfahren Sie in der Galerie oben.

Mehr Aktien als Anleihen

Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wird mit Sorge betrachtet, viele Experten rechnen mit einer Stagnation oder gar Rezession. Im Gegensatz dazu werden Schwellenländer, besonders in Asien, positiver gesehen, wobei ein Wachstum von über 2 Prozent erwartet wird.

Als größte Risiken für die Kapitalmärkte werden geopolitische Spannungen und die anhaltende Inflation genannt. Fast drei Viertel der Befragten sehen politische Konflikte als Hauptgefahr, und mehr als die Hälfte bewertet die Inflation als eine der größten Bedrohungen.

In Bezug auf die Portfoliostruktur empfehlen die Experten, dass Privatanleger etwa 55 Prozent ihres Portfolios in Aktien anlegen sollten. Diese Empfehlung geht mit einem leichten Rückgang der Aktienquote im Vergleich zum Vorjahr einher. Auf der Rentenseite wird eine Quote von 27 Prozent empfohlen.

Regional betrachtet, wird für 2024 eine stärkere Betonung auf Anlagen in den USA, gefolgt von Europa, Japan und den Schwellenländern, vorgeschlagen. Die Meinungen zu nachhaltigen Investments sind geteilt, einige Experten erwarten ein steigendes Interesse, während andere ein Nachlassen prognostizieren.