Svetlana Kerschner 06.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Universitätsprofessor über Vermittlervergütung und LVRG "Auf LV spezialisierte Anbieter bräuchten Überbrückungshilfen"

Mit dem LVRG habe sich das Lebensversicherungsgeschäft massiv verändert, meint Matthias Beenken. Was notwendig wäre, damit das Produkt Lebensversicherung weiterhin eine Chance hat, erklärt der Wirtschaftsprofessor in seinem Vortrag anlässlich des 10. Tages der Versicherungswirtschaft in Ulm - hier als Video.