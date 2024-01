Während die Globalisierung seit Tausenden von Jahren den Verbrauchern und dem Handel zugutekommt, hat sie in den letzten Jahren begonnen, sich zu verlangsamen, und sieht sich mit zunehmenden Rückschlägen konfrontiert, da die Lieferketten auf verschiedene Arten gestört werden.

Covid-19, Zölle, geopolitische Spannungen, staatliche Fördermaßnahmen, geringe Kostenunterschiede zu den Entwicklungsregionen und die zunehmende Nachfrage nach Just-In-Time-Lieferungen (JIT) haben zu einer Verkürzung der Lieferketten beigetragen, die sich unserer Meinung nach beschleunigt und säkularer Natur ist.

Militante Rebellengruppe behindert den Weltseehandel

Die im Jemen ansässigen Huthi-Rebellen sind eine von mehreren militanten Gruppen, die von der iranischen Regierung in ihrem Kampf gegen Israel und seine Verbündeten finanziert werden. Aufgrund der strategisch günstigen Lage des Jemen an der südlichen Mündung des Roten Meeres können die Rebellen den internationalen Schiffsverkehr durch den Suezkanal effektiv blockieren.

Rund 15 Prozent des gesamten Weltseehandels werden über diesen Korridor abgewickelt, und die Frachtraten von Asien nach Europa haben sich seit Oktober 2023 verdreifacht. Wie lange dies andauern kann, ist nicht bekannt, aber der Trend der letzten Wochen deutet darauf hin, dass sich ein breiterer regionaler Konflikt anbahnt.

Containerschiffe sind das wichtigste Mittel für den weltweiten Transport von Waren über die Ozeane. Doch wird es ihnen von den Rebellen erschwert, den Suezkanal zu passieren. Die Containerschifffahrt durch das Rote Meer ist derzeit praktisch zum Erliegen gekommen, obwohl die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten die Operation Prosperity Guardian, eine multinationale Militäroperation, zum Schutz der Schiffe in dieser Region durchgeführt haben.

Weitreichende Auswirkungen auf den weltweiten Warenverkehr

Der Containerverkehr im Suezkanal ist im Januar um schätzungsweise 90 Prozent zurückgegangen. Bei den Massengutfrachtern, die Chemikalien, Getreide, Stahl und Kohle transportieren, sowie bei den Tankern, die Erdöl und verflüssigtes Erdgas befördern, liegt der Rückgang zum jetzigen Zeitpunkt bei fast 50 Prozent.

Wenn die Krise anhält, werden die Auswirkungen der Umleitung des Schiffsverkehrs um das Kap der Guten Hoffnung erheblich sein. Wir werden wahrscheinlich wochenlange Verspätungen, höhere Treibstoff- und Arbeitskosten, eingeschränkte Versicherungs- und Rückversicherungsangebote, höhere Luftfrachtraten und eine weltweite Unterbrechung der Lieferkette erleben.

Die Spediteure werden diese Kosten wahrscheinlich über Zuschläge an die Verlader, die für den Transport von Produkten bezahlen, weitergeben, obwohl viele Verlader längerfristige vertragliche Vereinbarungen mit jenen haben. Und je nach Dauer des Konflikts könnten die Verbraucher letztlich höhere Preise zahlen, da solche Ereignisse inflationär sind.

Die Krise am Roten Meer verstärkt auch den Trend hin zum Onshoring sowohl bei amerikanischen als auch bei europäischen Unternehmen. Die europäischen Hersteller und Verbraucher werden diesem Inflationsdruck stärker ausgesetzt sein, da ein unverhältnismäßig großer Teil des Suezkanalverkehrs für europäische und nicht für US-amerikanische Häfen bestimmt ist.

Finanzielle Folgen für globale und europäische Märkte

Sollte dieser Konflikt anhalten, werden wahrscheinlich alle globalen Märkte in Mitleidenschaft gezogen werden. Bereits im Januar kündigten europäische Automobil- und Reifenhersteller Werksschließungen an, da ihre strengen JIT-Lieferkettenanforderungen gestört wurden.

Was bisher noch nicht angesprochen wurde, sind die finanziellen Auswirkungen auf Unternehmen, die verspätete Lieferungen erhalten. Während die Spediteure diese Kosten vermutlich weitergeben, stellt sich die Frage, wie sich diese Ungewissheit auf die Finanzen der Verlader auswirken könnte.

Was die finanziellen Auswirkungen auf die Verlader betrifft, so werden wir in den Berichten für das vierte Quartal wahrscheinlich nicht viel sehen. In dem Maße jedoch, in dem Unternehmen direkt oder sogar indirekt von diesen Unterbrechungen der Lieferkette betroffen sind, sollten wir in den Prognosen für 2024 vorsichtige Kommentare des Managements hören.

Unternehmen, die aufgrund differenzierter Produkte oder Dienstleistungen über Preisflexibilität verfügen, werden sich höchstwahrscheinlich in einer besseren Position befinden als der Durchschnitt, insbesondere wenn der Kostendruck zunimmt. Wir können davon ausgehen, dass wir mehr erfahren werden, sobald die Berichterstattung für das vierte Quartal abgeschlossen ist und Fragen zum Exposure im Nahen Osten auftauchen.

Wenn der Konflikt am Roten Meer anhält und sich geografisch ausweitet, könnten die Öl- und Gaspreise auf den europäischen Märkten, die sich erst noch aufblähen müssen, aber durch den Suezkanal mit erheblichen Energiemengen versorgt werden, der hypothetische Tropfen auf den heißen Stein sein. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Öl und Gas aufgrund der schwachen Nachfrage und des weltweiten Überangebots reichlich vorhanden, aber die Angst der Anleger vor einer plötzlichen Unterbrechung der Energieversorgung könnte dies auf den Kopf stellen.

Der Unterschied dieser Krise zu den Unterbrechungen der globalen Lieferketten während der Corona-Pandemie lässt sich heute nicht feststellen. Wir können jedoch davon ausgehen, dass, wenn sich der Konflikt am Roten Meer ausweitet und länger dauert, die Frachtraten wahrscheinlich weiter steigen werden - ob auf dem See- oder Luftweg - und dass es zu weiteren Verschärfungen bei den Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen kommen könnte. Generell dürften die globalen Versorgungsketten einem stärkeren Druck und einer zunehmenden Inflation ausgesetzt sein, so dass die Weltwirtschaft darunter leiden könnte.

Wie Anleger mit der Krise umgehen können

Unsere Portfolios sind nicht immun gegen globale Konflikte, die die Lieferketten beeinträchtigen und sich auf die Geldbörsen der Verbraucher auswirken. Es wird jedoch entscheidend sein, das Ausmaß dieses Risikos zu verstehen, sowohl innerhalb der Lieferketten der Unternehmen als auch in Bezug auf die Kundenbasis.

Ebenso wichtig ist die Preisflexibilität, die Unternehmen mit überdurchschnittlicher Qualität oft genießen. Dies schützt zwar nicht vor dem Druck auf den Umsatz in einer sich möglicherweise verlangsamenden Wirtschaft - Inflationsdruck könnte die Zinssätze länger hoch halten -, bietet aber einen gewissen relativen Markenschutz. Qualitätsunternehmen sind in der Regel in der Lage, ein turbulenteres Umfeld besser zu meistern, indem sie ihre Preise erhöhen, um höhere Kosten auszugleichen.

Rob Lanphier

© William Blair

Über den Autor:

Rob Lanphier ist Partner, Portfoliospezialist im US-Wachstums- und Kernaktien-Team der Fondsgesellschaft William Blair.